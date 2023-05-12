İnce'nin avukatından Erdoğan'a destek: 'Karar yarım saatte alındı'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti genel merkezi önünde düzenlediği basın toplantısında “Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın” dedi.

Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilme kararını açıklamasından birkaç saat önce ise dikkat çeken açıklamalar geldi. Muharrem İnce’nin avukatı ve Memleket Partisi Manisa Milletvekili Adayı Fidel Okan, İnce’nin açıklamasından yaklaşık bir saat önce Sputnik Radyo’ya konuk oldu. Okan, “Dün gece parti bünyesinde genel başkan yardımcısı arkadaşlarla uzun telefon görüşmeleri yaptık, Muharrem Bey’in sağlık durumu çok şey değildi, en son kendisiyle görüşmedim ama yaklaşık yarım saat önce genel parti sözcümüz İpek Hanım'la bir görüşme gerçekleştirdik. Bizim çekilme ile ilgili bir gündemimiz yok. Nereden çıktı nasıl çıktı onu bilemiyorum. Parti Sözcümüz çekilme iddialarını tamamen yalanladı” diye konuştu.

10 Haber'edn Caner Taşpınar'ın haberine göre; avukatı Fidel Okan’ın “çekilme yok” açıklamasından sonra İnce gazetecilerin karşısına geçti ve çekildiğini duyurdu.

İnce’nin açıklamasından sonra bu kez Fidel Okan Twitter’da “CB adayı Sn. @vekilince son anda çekildiğine göre kararımı açıklıyorum; Türk Milleti, Devletimizi, Fetullahçılarla, PKKlılarla ve mafyatik gruplarla işbirliği halinde hareket eden odaklara teslim etmeyecektir. Vatan, millet düşmanlarıyla birlikte olanlara oy vermiyoruz!” diye yazdı.

CB adayı Sn. @vekilince son anda çekildiğine göre kararımı açıklıyorum;



Türk Milleti, Devletimizi, Fetullahçılarla, PKKlılarla ve mafyatik gruplarla işbirliği halinde hareket eden odaklara teslim etmeyecektir.



Vatan, millet düşmanlarıyla birlikte olanlara oy vermiyoruz! pic.twitter.com/pQNFz14BgX — Fidel OKAN (@FidelOKAN) May 11, 2023

FİDEL OKAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Fidel Okan’ın Twitter mesajını haberleştiren AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi internet sitesi ise “Fidel Okan'ın açıklaması 14 Mayıs'ta tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacağı şeklinde yorumlandı” ifadelerine yer verdi.

10Haber, Fidel Okan’a Yeni Şafak’ın haberini hatırlatıp “Oyunuzu Cumhur İttifakı’na mı vereceksiniz?” diye sordu. Fidel Okan ise “Haberde yazan dışında ekleyeceğim hiçbir şey yok” dedi.

Muharrem İnce’nin çekilmesinde “normal olmayan bir durum” yaşandığını öne süren Fidel Okan şunları anlattı:

“Ben çekilmemek gerektiğini savunan kanattaydım. Parti Sözcüsünün Tweeti var benden hemen önce, kendisiyle yaptığım bir telefon görüşmesi var. Genel Başkan Yardımcısı ile yaptığım bir telefon görüşmesi var. Yani orada ne oldu bilmiyorum çünkü ben dışarıdayım. Yaşananları bilmiyorum ama anlık verilmiş bir karar. O anan kadar çekilmeye yönelik en ufak bir şey yoktu. Muharrem İnce’nin oğlu açıklama yapıyor, ‘babam çekilmeyecek bunlar yalan’ diye… Odatv’nin haberi var. Ben açıklama yapıyorum ‘böyle bir şey yok’ diye… Parti Sözcüsü açıklama yapıyor, ‘böyle bir şey yok’ diye… Bütün bunlardan sonra yarım saat içerisinde çekilme kararı geliyor. Bu normal mi sizce?”

PARTİ SÖZCÜSÜ VE ODATV AÇIKLAMAYI SİLDİ

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal, Muharrem İnce’nin açıklamasında birkaç saat önce “Hala ‘çekilecekler’ söylentilerine inananlar var mı? Pes…” mesajını Twitter’da paylaşmıştı. Ancak, İnce’nin çekilme kararını duyurmasından sonra Parti Sözcüsü İpek Özkal mesajını sildi.

Fidel Okan, 10Haber’e yaptığı açıklamada “Muharrem İnce’nin oğlu açıklama yapıyor, ‘babam çekilmeyecek bunlar yalan’ diye… Odatv’nin haberi var” demişti.

Odatv, İnce’nin kararını açıklamasından önce “Odatv yakınlarına sordu: Muharrem İnce çekilmiyor” başlıklı bir haber yayınlamıştı. Ancak, Odatv de Muharrem İnce’nin kararından sonra haberi yayından kaldırdı.