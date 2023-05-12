İkinci tur ihtimali: 'AKP'ye yakın şirketler, süreyi yeni planlar için kullanmayı amaçlıyor'

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, son günlerde iktidar partisindeki 'telaş ve öngörememe' halinin çok belirginleştiğini belirtti.

"AKP’ye çalışan veya yakın duran araştırma şirketler, bir süre önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı birinci turda kazanıyor göstermekten vazgeçti. Tüm stratejinin zaman kazanmak ve seçimin ikinci tura kalmasını sağlamak üzerine kuruldular. İki haftalık süreyi yeni planlar için kullanmayı amaçlıyorlar" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

'ERDOĞAN, OĞAN'I ARADI'

"Şöyle ki; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, beklenmedik bir şekilde Sinan Oğan’ı arayarak, seçim otobüsüne yapılan saldırı için ‘geçmiş olsun’ dediğini dün duyurmuştuk. Bunca sataşma ve saldırıya sessiz kalan Erdoğan’ın telefonu ilginç bir hamleydi. Oğan’ın sert eleştiriler yönelttiği iktidarla bundan sonraki ilişkisini ve duruşunu izlemek gerekir, bakalım ne değişecek?

İKİNCİ TUR PLANI

AKP’liler, ikinci tur için İnce ve Oğan’ın oylarını analiz etmeye başladılar. İkinci turda İnce’nin oylarının yüzde 25’inin, Oğan’ın oylarının yüzde 40’ının alınabileceği hesabı yapıldı. Tabii bu hesapta bile iki siyasinin toplamda yüzde 5 civarında görünen kitlesinden daha büyük payı Millet İttifakı’nın aldığı ortaya çıkıyor. Bu hesapların birinci tura çekildiği anlaşılıyor."

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