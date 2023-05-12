Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın sözlerini çarpıttı; teyit.org'dan yanıt geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' ifadesini kullandığı iddia edilen görüntüyü servis eden devrik başkan Melih Gökçek'e teyit.org'dan yanıt geldi.

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın sözlerini çarpıttı; teyit.org'dan yanıt geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk'te Fevzi Çakır ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı'na yöneltilen terör örgütüyle iş birliği eleştirilerine yanıt verdiği sırada bir başkasının aktarımını dile getiren Yavaş, "Kendi tabanlarından oy almak için 'Apo Bey' hapisten çıkacak falan filan diyorlar" dedi. Yavaş'ın sözlerini çarpıtan Ankara'nın devrik belediye başkanı Melih Gökçek, bu sözleri sanki Yavaş söylemiş gibi takipçilerine servis etti.

TEYİT.ORG YANIT VERDİ

Sosyal medyada yayılan iddiaların doğruluğunu araştıran teyit.org platformu ise Gökçek'in tweetini alıntılayarak Yavaş'ın sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi.

Yapılan paylaşım şöyle oldu:

Mansur Yavaş'ın sözleri bağlamından koparılmış.

Kendi hitap şeklini değil, bir başkasının aktarımını dile getiren Yavaş, programın devamında Öcalan için “bebek katili” diyor.

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın sözlerini çarpıttı; teyit.org'dan yanıt geldi - Resim : 1

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