Sedat Peker'in avukatı "konuşacak" iddialarına son noktayı koydu

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı "konuşacak" iddialarına ilişkin bir açıklama yaparak " Sayın Peker’in ifade hürriyetinden mahrumiyeti iradi bir durum değil, hukuki durumun gereğidir" dedi.

Sedat Peker'in avukatı "konuşacak" iddialarına son noktayı koydu

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker'in yayınlayacağı iddia edilen videoları hakkında açıklama yaptı. 

Yayınladığı videolarla gündem yaratan Peker, seçime 2 ay kala konuşacağını söylemişti. Uzun bir süredir video yayınlaması beklenen Peker ile ilgili avukatı Ersan Barkın, Twitter hesabından konuya ilişkin olarak paylaşımda bulundu. 

Barkın, Peker'in konuşamayacağını söyleyerek "Bazı gazeteci dostların,sayın @sedat_peker
‘in seçime birkaç gün kala açıklamalarına devam edeceğine dair değerlendirmelerini okuyorum. Sayın Peker’in ifade hürriyetinden mahrumiyeti iradi bir durum değil, hukuki durumun gereğidir. Dolayısıyla kendi kararıyla bu durumu ortadan kaldırabilmesi olanaklı değildir. Ancak bulunduğu ülkedeki hukuki ve fiili durumun değişmesi gerekir ki bunun için herhangi bir siyasi destek sağlanamadığı, yapılan imza kampanyaları da sonuç vermediği için kendi hukuki girişimleri dışında bir olanak kalmamıştır" dedi. 

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