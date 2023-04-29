Kılıçdaroğlu: Gültekin Bey ile deprem sonrası çevresel risklere karşı toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruma planına çalışıyoruz

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın deprem bölgesindeki moloz sorununa destek verdi.

Uysal paylaşımında "Yaşadığımız depremlerden kalan molozlar dev asbest depoları haline geldi. Bu molozlardan havaya, suya, toprağa karışan zehir, tarım ürünleriyle ülkenin her yerine yayılıyor. İnşallah bu belayı yok edeceğiz. Vatan savunmasının gereklerinden biri de, vatanın toprağını korumaktır" dedi.

Uysal'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Gültekin Bey ile deprem sonrası oluşan bu çevresel risklere karşı toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruma planını sürdürülebilirlik odağında çalışıyoruz. Anayasa gereği depremzedelere yeni evlerini ücretsiz olarak sunarken, bölgeyi bu korkunç moloz yığınlarından da kurtaracağız" ifadesini kullandı.