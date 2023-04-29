Seçimde oy kullananların sayısı 192 bin 175'e yükseldi

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı temsilcilikler ile gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan'da başladı.

Oy verme işleminin üçüncü günü saat 17.00 itibariyle oy kullanan seçmen sayısı 192 bin 175 oldu.

73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.