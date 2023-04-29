Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İktidarımızda TOKİ, sosyal konut üretecek

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kiralar" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Sevgili halkım, bu aralar hepimizi mahveden, darmadağın eden sofralarımızdaki ekmeğimizden eden kira konusu var. Tabii asıl sorun Türkiye'nin kangren olmuş barınma sorunu. 2002'de nüfusun yüzde 75'i ev sahibiyken bugün bu oran yüzde 55'e düştü. Görüyor musunuz şu korkunç durumu. Yeni jenerasyonlar asla ev sahibi olamıyor. Konut fiyatlarındaki artış doları ikiye katladı.

Maaşlarına sahte enflasyon rakamlarının altında zam alan çalışanların hele asgari ücretlinin ev sahibi olması mümkün değil. Hayal. Bir yıl içinde kiralar yüzde 197 arttı. Asgari ücret 8 bin 500 iken bir evin kirası 7 bin 500'e çıktı. Bütün bir ay gece gündüz çalış, yüklen yüklen yüklen sonra kazandığın 3 kuruşun ikisi kiraya gitsin. Bu Erdoğan kapitalizminin altında böyle ezil. Türkiye'de evlenme yaşının yükselmesinden dem vuran saraylının bu gençler bu kiraları nasıl ödeyecek sorusuna yanıtı yok. Çünkü sorunu yaratan kendisi.

Konut sektörünü rant alanına dönüştürdüler. Çetelere buradan gelir ve servet transferi yaptılar. Çeteler semirirken, halk anayasal hakkı olan barınma hakkından dahi yoksun bırakındı. Bakın dramatik bir rakam söyleyeyim size. 1984-1999 arasındaki 15 yılda 1 milyon 139 bin 99 konut yapan TOKİ son 20 yılda 506 bin 860 konut yaptı. Sizce neden konut sayısı bu kadar düşük? Çünkü TOKİ konut dışında beşli çetelere kaynak aktarmak için başka işlerde kullandılar. Açıkça söylemek gerekirse orta sınıfı hele hele yoksulları resmen unuttular. TOKİ'yi de nefessiz bıraktılar. Konut, barınma ve kira krizini çözmek için ikinci yüzyıl programını geliştirdik. Millet İttifakı iktidarında Toplu Konut İdaresi asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanacak. Bu kapsamda Türkiye'de asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Halk konutta oturan vatandaşın kirası asgari ücretin yüzde 20'si olacak. Ödenebilir konutta ihtiyaç sahiplerinin gelir durumlarına ve hane halkı büyüklüğüne uygun ödeme koşulu sağlanacak. Nihai hedef beş yılda sosyal konutların sayısını tam 4 katına çıkarmak. Devlet yerel yönetimlerle alt yapısı tamamlanmış arsa üretecek evi olmayan vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla sunacak.

Son olarak da ister ayrımcı desinler ister ırkçı desinler, ne derse desinler. Halkımızın barınma sorunu çözülmeden tek bir yabancı bile konut satın alamayacak bu ülkede. Halkımın barınmak için ihtiyaç duyduğu gayrimenkulün zerresini yabancılara koklatmayacağım. Bu rezilliğe de son verilecek. Artık kimse kendi yurdunda garip, öz vatanında parya olmayacak. Bir de tüm bunların üstüne sığınmacıları 2 sene içinde kendi ülkelerine uğurladığımda fiyatlar dengeyi bulacak. Ülkemizde ev sahipliği yeniden yüzde 75'lere gelecek. Kalın sağlıcakla"