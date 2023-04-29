AKP'den İzmir'de "kalabalık" oyunu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın İzmir'de yaptığı mitinge dair paylaşılan fotoğrafların kalabalık görünmesi için farklı bir açıdan çekildiği anlaşıldı.

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AKP'den İzmir'de "kalabalık" oyunu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyaları kapsamında İzmir'de düzenlediği miting alanının "gerçek" fotoğrafları ortaya çıktı. Kalabalık süsü verilmek istenen miting alanının aslında fotoğraflarda gösterildiği kadar dolu olmadığı anlaşıldı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda miting alanı farklı gösteren fotoğraflar yayımladı. Mollaveisoğlu "Erdoğan’ın İzmir mitingini an itibari ile nasıl manipüle ettiklerini paylaşıyorum... Fotoğraflar anlık!" dedi. 

Düzenlenen mitingde, meydanın kalabalık gözükmesi için özel bir açı kullanıldığı ortaya çıktı. AKP Parti teşkilatının da miting alanındaki insanlara "alanı boşaltmayın" çağrısı yaptığı görülmüştü. 

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AKP Recep Tayyip Erdoğan seçim 2023 2023 cumhurbaşkanı adayları
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