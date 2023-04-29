AKP'den İzmir'de "kalabalık" oyunu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyaları kapsamında İzmir'de düzenlediği miting alanının "gerçek" fotoğrafları ortaya çıktı. Kalabalık süsü verilmek istenen miting alanının aslında fotoğraflarda gösterildiği kadar dolu olmadığı anlaşıldı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda miting alanı farklı gösteren fotoğraflar yayımladı. Mollaveisoğlu "Erdoğan’ın İzmir mitingini an itibari ile nasıl manipüle ettiklerini paylaşıyorum... Fotoğraflar anlık!" dedi.

Seçim fotoğrafı bile sahte..

Gündoğdu’dan Cumhuriyet meydanına kadar montajla doldurmuşlar meydanı, kordonu..

Üstelik bu sahte fotoğraf en üst yetkililer tarafından paylaşıldı…



“En çirkin yalan, çocuğa ve halka söylenen yalandır. Çünkü her ikisi de kolay kanar.” https://t.co/Dhzy2JgIVJ — Tuncay Mollaveisoglu (@TMollaveisoglu) April 29, 2023

Düzenlenen mitingde, meydanın kalabalık gözükmesi için özel bir açı kullanıldığı ortaya çıktı. AKP Parti teşkilatının da miting alanındaki insanlara "alanı boşaltmayın" çağrısı yaptığı görülmüştü.