Seçimin ilk turunun ardından Bahçeli ve Erdoğan'dan buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.

Seçimin ilk turunun ardından Bahçeli ve Erdoğan'dan buluşma

14 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 49,5 oy alan Erdoğan, bugün saat 16.00'da Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

İki liderin seçim sonuçlarını ele aldığı belirtti.

Erdoğan'ın ittifaktaki diğer liderlerle de ayrı ayrı görüşeceği öğrenildi.

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