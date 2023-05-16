Kaftancıoğlu: İtiraz sonuçları gelir gelmez raporu sizlerle paylaşacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, pazar günü gerçekleşen seçimin ardından İstanbul genelinde oy sayımında yaptıkları raporlamayı kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.

Kaftancıoğlu, "Sevgili İstanbullular; İstanbul Modeli kapsamında 5. Etap olan raporlamayı kamuoyuyla paylaşmak için yaptığımız ve yapılan itirazların sonuçlanmasını bekliyor ve takip ediyoruz. İtiraz sonuçları gelir gelmez raporu sizlerle paylaşacağız… İçiniz rahat olsun bütün ıslak imzalı…" dedi.