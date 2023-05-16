YSP’li Mehmet Emin Aktar sandıkta yaşananları anlattı:

Yeşil Sol Parti (YSP), 14 Mayıs seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia edilen sandıklarla ilgili bilgi paylaştı. Sandıkların birçoğunda YSP oylarının AKP ve MHP’ye yazıldığı ifade ediliyor.

O sandıklardan birinin adresi de Diyarbakır. YSP'den Diyarbakır milletvekili adayı olan Avukat Mehmet Emin Aktar konuya ilişkin olarak Gerçek Gündem’e konuştu.

Aktar şunları söyledi:

‘‘Sisteme giriş yapılırken bizim oylarımız MHP’ye yazılmış. İlçe seçim kurullarına itirazlarımızı sunduk. Binden fazla sandığa itirazlarımız var. Henüz itiraz edilen yerlerden kaç milletvekili çıkaracağımız belli değil. Tespit ettiğimiz sandıkların önemli bir kısmı düzeltildi. Islak imzalı tutanakların MHP’ye yazılması önceden planlanmış. MHP ile isimlerimiz yan yana. Kurtuluş çaresi olarak bunu düşünmüşler. Yanlışıkla yaptık demek için bunu yapmışlar.’’

Yeşil Sol Parti ise sandıkların yeniden sayılması talebiyle YSK’ya başvurduklarını duyurdu:

“Yüzlerce sandıkta oylarımız YSK eliyle başka partilere yazılmıştır. Arkadaşlarımız usulsüzlük tespit ettiğimiz tüm sandıklara itiraz etmiştir. Seçimin güvenli geçtiğiyle övünen YSK bu sahtekarlığı derhal düzeltmelidir! #YeşilSolPartininOylarıNerede

“AKP’NİN YÖNETİCİLERİ DOĞRUDAN VALİ VE MÜLKİ AMİRLİKTEKİ GÖREVLİLERLE MANİPÜLATİF BİÇİMDE İTİRAZ ETMEYE HAZIRLANIYOR”

Yeşiller ve Sol Partisi YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, sandık sonuç tutanaklarının sisteme yanlış girildiğini belgelerle açıkladı:

“Hakkari’de bambaşka bir şey yapılıyor. AKP adayları, il ve ilçe yöneticileri doğrudan vali ve mülki idare görevlilerle kamunun bütün kaynaklarını kullanarak seçimi elimizden almaya çalışıyor. Sonuna kadar takipçisiyiz. Buradan bir kez daha söylüyorum. Hakkari’nin bütün sayım döküm cetvelleri elimizde. Aynı zamanda YSK sistemine yüklenmiş durumda. Hakkari’deki her sandığın sonuç tutanağı elimizde, aynı zamanda bu YSK’nin partililerle paylaşılan sistemine yüklenmiş durumda. Bu saatten sonra yapılacak her şey Hakkari’deki seçimin çalınması demektir. Mülki amirleri, Hakkari Valisi’ni buradan uyarıyoruz: Siz AKP’nin il başkanı, siyasi temsilcisi değilsiniz. AKP’nin il başkanı, il temsilcisi, siyasi işler şefi gibi davranamazsınız. Bunu reddediyoruz. Asla başaramayacaksınız.”

YSP’den basına yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi:

Şırnak

Cizre

1085 numaralı sandığın Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağına göre Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 174, Adalet Birlik Partisi 0 oy almışken; SİPPORT üzerinden paylaşılan bilgilere göre Adalet Birlik Partisine 174 oy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisine ise 1 oy yazılmıştır. Yine aynı Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağında 2 oy almış olan Yeniden Refah Partisine 73 oy, 1 oy almış olan Milliyetçi Hareket Partisine 2 oy yazılmıştır.

1240 numaralı sandığın Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağına göre Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 233, Milliyetçi Hareket Partisi 3 oy almışken; SİPPORT üzerinden paylaşılan bilgilere göre Milliyetçi Hareket Partisine 233 oy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisine ise 1 oy yazılmıştır. Yine aynı Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağında hiç oy almamış olan Yeniden Refah Partisine 3 oy, hiç oy almamış olan Büyük Birlik Partisine 18 oy, hiç oy almamış Genç Partiye ise 2 oy yazılmıştır.

1249 numaralı sandığın Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağına göre Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 147, Milliyetçi Hareket Partisi 1 oy almışken; SİPPORT üzerinden paylaşılan bilgilere göre Milliyetçi Hareket Partisine 147 oy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisine ise 2 oy yazılmıştır. Yine aynı Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağında hiç oy almamış olan Büyük Birlik Partisine 24 oy, hiç oy almamış olan Güç Birliği Partisine 2 oy, hiç oy almamış olan Adalet Partisine 1 oy, hiç oy almamış olan Halkın Kurtuluş Partisine 1 oy, 2 oy almış olan Cumhuriyet Halk Partisine ise 1 oy yazılmıştır.

Güçlükonak

1006 numaralı sandığa ait Sandık Sonuç Tutanağında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 122 oy, Milliyetçi Hareket Partisi 9 oy almışken; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden partilerle paylaştığı verilere göre Milliyetçi Hareket Partisine 122 oy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisine ise 1 oy yazılmıştır.

Hakkâri

Merkez

1094 numaralı sandığın Sayım Döküm Cetvelinde Yeşil Sol’un aldığı 229 oy Sandık Sonuç Tutanağında AKP’ye yazılmıştır.

Şanlıurfa

Haliliye

1120 numaralı sandıkta Yeşil Sol’un aldığı 82 oy Adalet Birlik Partisine yazılmıştır.

Siverek

1069 numaralı sandıkta Yeşil Sol’un aldığı 74 oy İlçe Birleştirme Tutanağında MHP’ye yazılmıştır.

Batman

Merkez

1051 numaralı sandıkta Yeşil Sol’un aldığı 232 oy İlçe Birleştirme Tutanağında Yenilik Partisine yazılmıştır.

Mardin

Nusaybin

1035 numaralı sandıkta Yeşil Sol’un aldığı 225 oy MHP’ye yazılmıştır.

Diyarbakır

Kayapınar

2252 numaralı sandıkta Yeşil Sol’un aldığı 198 oy MHP’ye yazılmıştır.

Silvan

1032 numaralı sandıkta Yeşil Sol’un aldığı 228 oy MHP’ye yazılmıştır.

1145 numaralı sandıkta Yeşil Sol’un aldığı125 oy MHP’ye yazılmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem