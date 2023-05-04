Seçim Kurulu'ndan Erdoğan kararı!
Antalya Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin itirazı üzerine Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AKP Antalya Milletvekili Adayı Murat Köse’nin Seçim Kanunu’nu ihlal eden Türk Bayraklı seçim görsellerinin propaganda araçlarından kaldırılmasına karar verdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AKP Antalya Milletvekili Adayı Murat Köse’nin görsellerinde Seçim Kanunu’na aykırı bir şekilde Türk Bayrağı’nın kullanılması üzerine Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, araç üzerindeki görsellerin sökülmesi için ilçe emniyet müdürlüğüne müzekkere gönderilmesine karar verdi.
Benzeri biçimde CHP’nin itirazı üzerine, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Pazar günü Antalya’da miting yapacağı Kepez Turgut Özal Spor Salonu’na açılan yollardaki AKP bayraklarının kaldırılmasına da karar verdi.
KARARA KARŞI OY KULLANDILAR
AKP ve MHP'li seçim kurulu üyeleri, her iki karara da karşı oy kullandılar.
ÇAVUŞOĞLU'NUN DA GÖRSELLERİ KALDIRILMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Antalya Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin itirazı üzerine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, milletvekili adayı olarak seçim propagandasında kullandığı görselde Türk Bayrağı yer aldığı için bilboardlardan kaldırılmasına karar vermişti.
Kaynak: Gerçek Gündem