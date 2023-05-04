AKP'de son 10 gün hesapları: 'Yarış başa baş gidiyor', hangi taktikler konuşuluyor?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 10 gün kala siyasi partiler, seçmeni kendi lehlerine ikna etmek için yeni taktikleri devreye sokmaya hazırlanıyor. 21 yıldır iktidarda bulunan AKP'de, kararsızları ikna etmenin yolları tartışılıyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın aktardığına göre AKP kulislerinde yarışın cumhurbaşkanlığı ayağında durumun başa baş gittiği, ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1-2 puan önünde olduğu yorumları yapılıyor.

Partide, Millet İttifakı içinde yer alan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’ne giden yüzde 1-2 civarındaki AKP oyununun "Eli CHP’ye oy vermeye gitmeyen" Kürt muhafazakar seçmenle karşılanacağı, Erdoğan’ı da bu oranın yeniden Cumhurbaşkanlığına taşıyabileceği hesabı yapılıyor.

AKP'de ayrıca, seçim sonuçlarını belirlemede etkili olduğu belirtilen seçimden önceki son haftada, Erdoğan'ın tüm kesimleri 'kucaklayıcı dil' kullanmasının önemine vurgu yapılıyor. Muhalefetin 'çok başlı görüntüsü ve taktik hatalarının' seçimin kazanılmasını sağlayabileceği belirtiliyor.

Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az farkla olsa da seçimi ilk turda kazanabileceği beklentisini dile getirenlerin yanı sıra, şu anda tablonun Kılıçdaroğlu ile 'başa baş olduğu' yorumları da yapılıyor. Seçimin ikinci tura kalma olasılığı göz ardı edilmiyor.

2015 HATIRLATMASI: 'NE 7 HAZİRAN'A NE 1 KASIM'A BENZİYOR'

AKP'yi sahadan gelen yurttaşların 'seçime ilgisiz' olmasına yönelik analizler düşündürüyor. "Sahada seçim havası yok, sanki 14 Mayıs’ta seçim yokmuş gibi bir tavır var. Bizden uzaklaşmış değiller ama siyasetle de ilgili değil" yorumları yapılıyor.

Sahadan gözlemlerini aktaran bazı parti yöneticileri, seçmenin bu süreçteki tutumunun, AKP’nin 2002'de iktidara geldikten sonra ilk kez Meclis'teki çoğunluğu kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimleri ve yeniden güçlü bir şekilde seçimi kazandığı 1 Kasım 2015 seçimlerinden çok farklı olduğunu, ilk kez böyle bir tablo ile karşılaşıldığına dikkat çekiyor:

"7 Haziran öncesi seçmen el sıkardı ama konuşmazdı, 'Sizinle işimiz yok' havasında davranırdı. Ama aynı kişi 1 Kasım öncesi ise 'Şunları yanlış yapıyorsunuz, şu iyi oldu' der alkışlar ya da kızardı, tepki gösterirdi. Ama şimdi ikisinden farklı bir hava var. Bizden uzaklaşmış değiller, ilgileri var ama siyasetle ilgili değiller."

AKP'NİN UMUDU MUHALEFETİN HATALARI, ERDOĞAN'IN ÜSLUBU

Seçmenin siyasete ilgisizliğini, siyasi kavga ve çekişmelerden yorulmasına bağlanırken, bazı AKP kurmayları bu süreçte 'gerilimi tırmandırma' taktiğininin hem iktidar hem de muhalefet aleyhine sonuç doğuracağına işaret ediyorlar.

AKP'de, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararının, Doğu ve Güneydoğu’da Millet İttifakı lehine sonuç doğursa da, Batı'daki seçmeni ürküttüğü savunuluyor. Bazı ittifak partisi liderlerinin, sahnede kimi zaman Kılıçdaroğlu’ndan daha uzun konuşması, çok başlılık görüntüsü vermesi muhalefetin 'eksileri' olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise sert, kavgacı üslup yerine tüm kesimleri kucaklayıcı bir dil kullanmasının havayı değiştireceği yorumları yapılıyor.

YEŞİL SOL PARTİLİ YÜZDE 1-2 SEÇMEN DESTEĞİ BEKLENTİSİ

Yeşil Sol Parti’nin Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı nedeniyle Doğu ve Güneydoğu’da Erdoğan’ın istediği sonucu alması zor görülüyor.

AKP kurmayları, HÜDA PAR desteğinin seçimin alınmasına yetmeyeceğini ifade ederken, “eli CHP’ye oy vermeye gitmeyecek” muhafazakar Kürt seçmenden umutlu.

Özellikle istikrar isteyen, 'terörle bağı olmayan', çocuğunun geleceğini düşünen yüzde 3-4 oranındaki muhafazakar Kürt seçmenin yüzde 1-2’lik bölümünün, 'yeni maceraya yönelmeyi tercih etmeyeceği' belirtilerek, "Bu yüzde 1-2’lik seçmen milletvekilliğinde Yeşil Sol Parti’ye oy verse de, Cumhurbaşkanlığı’nda Erdoğan’a oy verecektir. Zaten bu yüzde 1-2, Erdoğan’a seçimi kazandırıyor" yorumu yapılıyor.

AKP kulislerinde, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun ayrı parti kurup Millet İttifakı’na katılmaları nedeniyle yaşanan yüzde 1-2’lik oy kaybının da muhafazakar Kürt seçmenden gelecek oyla telafi edileceği düşünülüyor.

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