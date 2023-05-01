Seçim Kurulu'ndan AKP milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu kararı

Antalya Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin itirazı üzerine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, milletvekili adayı olarak seçim propagandasında kullandığı görselde Türk Bayrağı yer aldığı için bilboardlardan kaldırılmasına karar verdi.

Seçim Kurulu'ndan AKP milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu kararı

AKP Antalya Milletvekili Adayı olan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun seçim çalışmalarında kullanılan propaganda görselinde Türk Bayrağı da yer aldı.

CHP’nin itirazı üzerine, Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Seçim Kanunu’nun 58. Maddesi’ne göre “propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbu üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibarelerin bulundurulması” yasak olduğu için söz konusu afişin kaldırılmasına karar verdi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAZI GÖNDERİLDİ

Kurul, afişi toplamaları için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazarak gönderdi.

Seçim Kurulu'ndan AKP milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu kararı - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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