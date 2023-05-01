Sinan Oğan’dan Erdoğan’a Süleyman Soylu çıkışı: Adamlarına sahip çık

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Denizli'de seçim çalışması gerçekleştirdi. Bayramyeri'nde esnafla buluşan Oğan, sabah kahvaltısında basın mensupları ile buluştu, sorularını yanıtladı.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, seçimlerin son haftasına girilirken yarışın daha da kızışacağını söyleyen Oğan, şunları dile getirdi:

“Türkiye'yi germeye çalışacaklarını buradan ifade etmek ve uyarmak isterim. Hatırlarsanız ben cumhurbaşkanı adaylarından randevu talep etmiştim. Seçim güvenliği gündemli bu randevu talebimize Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İnce olumlu cevap vermişti ve kendileri ile görüşmüştük.

Benim bir gizli gündemim vardı. Bu gizli gündemimle cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşürken şunu hedeflemiştim; hem seçim güvenliğini konuşalım hem de Türk Milletine cumhurbaşkanı adaylarının cenge gitmediğini, kavgaya gitmediğini, savaşa gitmediğini, cumhurbaşkanı adaylarının konuşabileceklerini gösterelim istedim.

Sayın İnce ve Kılıçdaroğlu ile görüşmemiz toplumun bütün katmanlarında müspet etki yarattı. Maalesef ki Sayın Erdoğan'dan bu güne kadar randevumuza olumlu veya olumsuz herhangi bir geri dönüş almadım.

Buradan çağrıda bulunuyorum; Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylarının görüşebileceğini, konuşabileceğini toplumun seçime gittiğini savaşa gitmediğini, sonuçta dört cumhurbaşkanı adayından birisinin seçimi kazanacağını ama kim kazanırsa kazansın diğer üç adayın bu toplumun içinde büyük bir desteğe sahip olacağını, o sebeple de bizlerin konuşmamız gerektiğini, toplumu germememiz gerektiğini bilmenizi isterim.”

'ADAMLARINA SAHİP ÇIKSIN'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun '14 Mayıs siyasi darbe girişimidir' sözünü de değerlendiren Oğan, “Sayın Erdoğan'a şunu da hatırlatmak isterim; adamlarına sahip çıksın” diye konuştu. Oğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adamlarını gemlesin. Adamlarının biri İçişleri Bakanı… 14 Mayıs'a darbe olarak nitelendirdi. Hem darbe olarak nitelendirdi hem de kendisi milletvekili adayı. Buradan Süleyman Soylu'ya sesleniyorum ve diyorum ki; madem 14 Mayıs bir darbe girişimidir, sen niye milletvekili adayısın? Adamsan çekil. Madem bu bir darbe girişimi sen bu darbe girişiminin niye bir parçasısın.

Buradan YSK'ya ve onun başkanına çağrıda bulunuyorum; 14 Mayıs millet iradesinin sandığa yansıyacağı ve sizin de kontrolünüzde giden bu seçime darbe diyen Süleyman Soylu'ya niye tek kelime etmiyorsunuz?”

'ARTIK İÇİŞLERİ BAKANI DEĞİLDİR'

Konuşmasını sürdüren Sinan Oğan, “Bu ülkenin içişleri bakanı artık içişleri bakanı değildir. Seçime darbe diyen birisinden içişleri bakanı olmaz. Derhal görevden alınmalıdır. Biz artık Süleyman Soylu'yu içişleri bakanı olarak kabul etmiyoruz. Bu ülkede şu an içişleri bakanı koltuğu boştur. 14 Mayıs'a sağ salim gitmemizden sorumlu kişi 14 Mayıs'ı darbe olarak nitelendirdi. Peki o zaman Sayın Erdoğan niye aday? Madem 14 Mayıs bir darbe girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan niye aday arkadaşlar” dedi.

'SİZDE UTANACAK YÜZ YOK MU?'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıklamalarına da tepki gösteren Oğan şunları söyledi:

“Öteki de çıkmış diyor ki, Adalet Bakanı… Yani bu ülkenin düştüğü duruma bakar mısınız? İçişleri Bakanı 14 Mayıs'ı darbe olarak nitelendiriyor, adaleti sağlamakla görevli Adalet Bakanı ‘Birileri kazanırsa şampanya patlatacak, birileri bilmem ne yapacak' diyor… Binali Yıldırım başka bir telden çalıyor.

Ya arkadaşlar bu ülkeyi kamplaştırmaktan, kutuplaştırmaktan yorulmadınız mı? Bu ülkeyi raydan çıkarmaktan yorulmadınız mı? Sizde hiç utanacak yüz yok mu? Artık yeter Türk Milletini böldüğünüz, parçaladığınız, kutuplaştırdığınız yeter. Ama az kaldı, biz yeniden bu devleti rayına oturtacağız. Hiç kimsenin bu ülkede ötekileştirilmesine, dışlanmasına müsaade etmeyeceğiz.

Bu ülkenin içişleri bakanları, adalet bakanları adam gibi bakanlık yapacaklar. Maalesef ki içişleri bakanları, adalet bakanları bakanlık yapmıyor. Terbiyem el vermiyor ne yaptıklarını söylemeye… Bu ülkede adaleti, Adalet ve Kalkınma Partisi bitirdi. İsminde adalet olan bir parti bu ülkede adaleti bitirdi. İçişleri Bakanı bu ülkenin birliğinin ve beraberliğinin adeta simgesi olması gereken İçişleri Bakanı bu ülkedeki seçimleri darbe olarak açıkladı.”

'PROVOKATİF GİRİŞİMLER YAPACAĞINIZ ŞİMDİDEN BELLİ OLDU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Oğan, “Biz buradan sesleniyoruz. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Erdoğan adamlarına sahip çık. Bu ülkeyi germeye çalışmasınlar. Seçim öncesinde bu ülkeye dönük bir takım provokatif girişimler yapacağınız şimdiden belli olmuştur. Bu açıklamalar tesadüf açıklamalar değil, siz bir takım şeylerin altyapısını mı yapıyorsunuz? Siz bir hazırlık içinde misiniz? Kaybedeceğinizi anlayınca çamura mı yatacaksınız? Buradan bunu mu anlamalıyız. Buna müsaade etmeyeceğiz. Türk Milleti olarak bu ülkeyi bölmenize, parçalamanıza bu ülkeyi bir kardeş kavgasına sürüklemenize müsaade etmeyeceğiz. Artık biz olaya el koyduk” diye konuştu.

'OYUMUZ YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE'

Kendi yaptıkları bir çalışmada oylarının bugün itibariyle yüzde 10'un üzerinde olduğunu söyleyen Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, “Bizim kendi yaptığımız bir çalışma ile oy oranımızın bugün itibarıyla yüzde 10'un üzerinde olduğunu büyük bir gururla, keyifle açıklamak isterim. Biz bütün anketleri alt üst edeceğiz. Yapılan bütün seçim tahminlerini alt üst edeceğiz. Biz seçimin son haftasına girdiğimizde bu rakamların katlanarak büyüyeceğini söyleyebiliriz. Hep bir plan çerçevesinde işlerimizi yürüttük. Hiçbir zaman geçici akımlarla sabun köpüğü ilgi ile biz bu işi planlamadık” diye konuştu.

'SOYLU'NUN GÖZÜNE UYKU GİRMEMESİ LAZIM'

Oğan son olarak “Ayrıca bu mesele sadece o açıdan bakılacak mesele değil. Türkiye'de 5 milyon eli silah tutan yabancı var. Bizim ordu mensubumuz 700 bin. Bunların 2 milyonu, bizim ordu mensubumuzun üç katı, profesyonel askerlik yapmış, katil olmuş, adam öldürmüş. Hepsi değil bir kısmı. Eline silah verdiğiniz zaman anında düzenli orduya dönüşecek 2 milyon insan var. Hiç kimse düşünmüyor mu? İnsanların uykusunun kaçması lazım. Bu gerçek karşısında Süleyman Soylu'nun gözüne uyku girmemesi lazım. Ama Süleyman soylu hala ensar muhacir muhabbeti yapıyor. Farklı provokasyonlar peşinde koşuyor” dedi.