Sağlık sorunları nedeniyle bir günlük ara vermişti; Erdoğan, Akkuyu'nun açılışına online katılacak, Mersin mitingi iptal

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Akkuyu Nükleer Santrali açılışına online katılım sağlayacağını söyledi.

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Sağlık sorunları nedeniyle bir günlük ara vermişti; Erdoğan, Akkuyu'nun açılışına online katılacak, Mersin mitingi iptal

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle yarın açılacak Akkuyu Nükleer Santrali açılışına online katılacak. 

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 AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" dedi. 

Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV yayını esnasında rahatsızlanmış ve bugünkü programlarının doktor tavsiyesiyle iptal edildiğini duyurmuştu. Erdoğan, yarın programlarına devam edeceğini söylerken Mersin mitinginin de iptal edildiği öğrenildi. 

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Gazeteci İsmail Saymaz, Erdoğan'ın yarın akşam katılacağı Euro D, ATV Avrupa, NTV Avrupa ve TRT World ortak yayını da iptal edildiğini duyurdu. 

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