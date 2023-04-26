Mansur Yavaş'tan 'kalp' paylaşımı: Kaptım bu işi

Kalp işareti yapmaya çalıştığı anların gündem olmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile kalp işareti yaptıkları fotoğrafı paylaşan Mansur Yavaş "Kaptım bu işi" dedi.

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Mansur Yavaş'tan 'kalp' paylaşımı: Kaptım bu işi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar mitinginde eliyle kalp işareti yapmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir mitinginde kalp işareti yaptıkları fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Mansur Yavaş, "Kaptım bu işi" ifadelerini kullandı. 

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seçim 2023 Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu
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