Mansur Yavaş'tan 'kalp' paylaşımı: Kaptım bu işi
Kalp işareti yapmaya çalıştığı anların gündem olmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile kalp işareti yaptıkları fotoğrafı paylaşan Mansur Yavaş "Kaptım bu işi" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar mitinginde eliyle kalp işareti yapmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir mitinginde kalp işareti yaptıkları fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Mansur Yavaş, "Kaptım bu işi" ifadelerini kullandı.
Kaptım bu işi 😄🫶🏻 pic.twitter.com/2w4wh13X5g— Mansur Yavaş 2023 (@mansuryavas23) April 26, 2023
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