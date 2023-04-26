Yayında rahatsızlanmıştı: Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Erdoğan Kanal 7 ve 24 Tv canlı yayınında rahatsızlandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Yayında rahatsızlanmıştı: Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke TV-Kanal 7 ortak yayınında soruları yanıtladı. Program, başladıktan sonra verilen kısa aranın ardından planlanan süreden önce bitti.

Erdoğan, "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" açıklamasında bulundu.

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 ÖMER ÇELİK VE İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz…" ifadelerini kullandı.

Yayında rahatsızlanmıştı: Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi - Resim : 2

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabında Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Kalın konuya ilişkin açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun. Rabbim muhafaza eylesin." dedi.

Yayında rahatsızlanmıştı: Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi - Resim : 3

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