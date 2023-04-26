Whatsapp yazışmalarını paylaştı: Tutuklanan TÜGVA yöneticisi mahkemede her şeyi anlattı

Geçtiğimiz yıllarda gazeteci Metin Cihan, kendisine ulaşan belgeleri paylaşmış ve devletin birçok kurumundaki kadrolaşmada TÜGVA’nın (Türkiye Gençlik Vakfı) payını ortaya koymuştu. Söz konusu belgelerin TÜGVA'nın eski yöneticisi Ramazan Aydoğdu tarafından sızdırıldığı ortaya çıkmış ve Aydoğdu tutuklanmıştı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Aydoğdu'nun ülke gündemi nedeniyle unutulduğunu söyleyerek davadaki yeni gelişmeleri aktardı. Aydoğdu'nun 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini aktaran Pehlivan, "Kısa süre önce 205 sayfalık bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Aydoğdu da bilirkişi raporuna yanıt verdiği 63 sayfalık bir savunmayı 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sundu. İşte Ramazan Aydoğdu, 17 Nisan 2023 tarihli o savunmasında, eski yöneticisi olduğu TÜGVA’ya dair çok çarpıcı ifşalarda bulundu. O ifşalardan biri de dönemin TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile yaptığı WhatsApp yazışmalarıydı." ifadelerini kullandı.

12 FOTOĞRAF GÖNDERDİ, "AYNI ANDA PAYLAŞALIM" DEDİ

23 Kasım 2018'de TÜGVA Başkanı Eminoğlu'nun kurumun yöneticisi Aydoğdu’ya 12 fotoğraf yönlendirdiği ve otoğraflarda terör örgütü PKK’nin yöneticileri Abdullah Öcalan’dan Cemil Bayık’a, FETÖ yöneticileri Fethullah Gülen’den Adil Öksüz’e kadar birçok isim “CHP’ye Aday Önerim” başlığıyla yer aldığı ortaya çıktı.

Yaşananları aktaran Aydoğdu şunları anlattı:

“Bu yazışmalar o dönem TÜGVA genel başkanı olan Enes Eminoğlu ile aramızda geçmektedir. Birinci yazışmada, Enes Eminoğlu’nun farklı bir kullanıcıdan almış olduğu görsellerinde bölücü terör örgütlerinin resimleri olan bazı fotoğrafları şahsıma gönderdiği, yine bir başka kullanıcıdan aldığı net şekilde görülen ‘#CHPyeAdayÖnerim’ tag çalışmasının kimliğini ve ‘21’de aynı anda girelim inş’ cümlesini şahsımla paylaştığı net şekilde görülmektedir. İkinci yazışma ekranında, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu şahsımla bir WhatsApp ekran fotosu olduğu tahmin edilen bir resim paylaştı ve hemen altına ‘Yunus Becit paylaşın demiş il grubuna’ ifadesini kullandı. Bunun üzerine benim kendisine ‘Kurumsaldan mı abi’ dediğim, buna cevaben Enes Eminoğlu’nun ‘Şahsidendir’ diyerek cevap vermesi üzerine, benim ‘Abi bu sıkıntı olmaz mı’ diyerek tepki gösterdiğim net şekilde okunmaktadır.”

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