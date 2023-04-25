Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın 'rahatsızlığı' nedeniyle kesildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın bir anda kesildi. Bir süre sonra yeniden başlayan yayının başında Erdoğan rahatsızlandığı belirtti.

Son Güncelleme:
Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın 'rahatsızlığı' nedeniyle kesildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınına katıldı. 

NE OLDU?

Saat 22'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30'da başlarken; yayının ilk dakikalarında gazeteci Hasan Öztürk'ün soru sorduğu sırada Erdoğan'ın yanıt vermediği görüldü. 

Kameraların Erdoğan'ı göstermediği anlarda Öztürk'ün 'ara' dediği de duyuldu. 

ERDOĞAN: MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM

Yayın bir süre sonra yeniden başlarken Erdoğan rahatsızlandığı belirterek; "Dün, bugün yoğun çalışma vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Ama söz verdik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" dedi.

BEKLENENDEN KISA SÜRDÜ 

Söz konusu yayın Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle beklenenden çok daha kısa sürede sonlandırıldı.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan seçim 2023
Son Güncelleme:
Yağ içinde kalmış ocağınızı ve fırınınızı parlatın. Ovalamanıza bile gerek yok Yağ içinde kalmış ocağınızı ve fırınınızı parlatın. Ovalamanıza bile gerek yok
‘Erdoğan istisnasız önde’ diyen Özdemir’e 10 anketli yanıt; ORC Araştırma Müdürü: 'Dediğiniz gibi bir sonuç yok' ‘Erdoğan istisnasız önde’ diyen Özdemir’e 10 anketli yanıt
Star TV kararından geri adım atmıyor! İddialı dizinin finali kesinleşti Star TV kararından geri adım atmıyor! İddialı dizinin finali kesinleşti
Babacan'dan Muharrem İnce açıklaması: Güvenmiyorum, oy vermem Babacan'dan Muharrem İnce açıklaması: Güvenmiyorum, oy vermem
ÇOK OKUNANLAR
Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: Geçmiş olsun, bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: Geçmiş olsun, bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere
Parti içinden istifa çağrıları gelmeye devam ediyor: AKP'li Cevdet Yılmaz'dan Kerem Kınık'a: İstifa etmezse dernek gereğini yapacaktır AKP'li Cevdet Yılmaz'dan Kerem Kınık'a: İstifa etmezse dernek gereğini yapacaktır
Mithat Sancar'dan gözaltılara tepki: Sandığa darbe girişimi Mithat Sancar'dan gözaltılara tepki: Sandığa darbe girişimi
Kahveciler yıllardır saklıyordu. Meğer yaptıkları çay böyle lezzetleniyormuş Kahveciler yıllardır saklıyordu. Meğer yaptıkları çay böyle lezzetleniyormuş
Kaymak nasıl yapılıyor diyorsanız sırrını bulduk! Artık marketten almayacaksınız Kaymak nasıl yapılıyor diyorsanız sırrını bulduk! Artık marketten almayacaksınız