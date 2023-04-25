‘Erdoğan istisnasız önde’ diyen Özdemir’e 10 anketli yanıt; ORC Araştırma Müdürü: 'Dediğiniz gibi bir sonuç yok'

Türkiye’nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimi işlemeye devam ederken, bu süreçte liderlerin ve siyasi partilerin oy oranlarını gösteren anketler de yakından takip ediliyor.

Son olarak kendi YouTube kanalında konuşan gazeteci Cüneyt Özdemir’in ‘anket’ yorumu gündem oldu. Özdemir, ‘tarafsız’ bütün anketlerde Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun önünde çıktığını öne sürdü.

‘ERDOĞAN İSTİSNASIZ BÜTÜN ARAŞTIRMALARDA ÖNDE’

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

“Bir sürü insan o gün geldiğinde diyerek zil takmış oynuyor. Bakıyorsun şu an bütün araştırmalarda AK Parti 1. çıkıyor. Erdoğan istisnasız bütün araştırmalarda Kılıçdaroğlu’nun önünde çıkıyor. Böyle bir gerçek de var. Bazen gerçeği görmemek insanların işine geliyor gibi. Özellikle Millet İttifakı’nda. Her iki taraf için de zor bir seçim bu. Millet İttifakı’nın oyu toplamda Erdoğan’ı yakalıyor ama toplamda yakalıyor. AK Parti hala Türkiye’nin 1. partisi. Senin hiç gördüğün anket var mı şu anda AK Parti’nin CHP’nin gerisine düştüğü?”

‘BEŞTEPE DIŞINDA NEREDEN BAKARSANIZ BAKIN…’

Özdemir’in bu iddiasına ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet S. Pösteki anket paylaşarak yanıt verdi.

“Sayın Özdemir bakış açınızı değiştirmelisiniz zira Beştepe dışında nereden bakarsanız bakın dediğiniz gibi bir sonuç yok” diyen Pösteki’nin paylaştığı anket şöyle: