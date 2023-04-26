Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına gelip gelmeyeceği merak konusuydu: Erdoğan 'yakın dostu' Putin'i Türkiye'ye getiremedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yakın dostu' Putin'in Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına gelmeyeceği açıklandı.

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Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına gelip gelmeyeceği merak konusuydu: Erdoğan 'yakın dostu' Putin'i Türkiye'ye getiremedi

GERÇEK GÜNDEM - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 21 yıllık iktidarında ilk kez seçim anketlerinde geride görünen dostu AKP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verip vermeyeceği merak konusu olurken, merak edilen bir diğer konu da Rus liderin Akkuyu Nükleer Santrali’ne katılıp katılmayacağı oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın yaptığı açıklama, Putin’in gelişine yönelik beklentileri sonlandırdı.

ERDOĞAN "PUTİN GELEBİLİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon yayınında “Nisan'ın 27'sinde bir ihtimal belki sayın Putin de gelecek. Veya birlikte online sistemle bağlanacağız, Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız” ifadelerini kullanarak, Putin’in Türkiye’ye gelmesine yönelik çalışmalara dair sinyaller vermişti.

Ancak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün yaptığı açıklamada, Putin ile Erdoğan’ın telefonda görüşeceğini söyledi.

KALIN PUTİN'İN GELMEYECEĞİNİ DUYURDU

Kalın, “Yarın Akkuyu'daki törenden önce sayın Cumhurbaşkanımız, Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak” açıklamasını yaptı.

Kalın’ın açıklaması, “Erdoğan, Putin’i getiremedi” şeklinde yorumlandı.

Gerçek Gündem’e konuşan kaynaklar, Putin-Erdoğan ilişkilerine dair değerkendirmelerde, Rusya liderinin Erdoğan’a bu kadar açık destek vermesinin ileride bir iktidar değişimi halinde sorunlar yaratabileceğinin hesap edileceğini ve bu nedenle böyle bir fiziki ziyaretin çok gerçekçi görünmediği yorumunu yapmıştı.

AKAR'IN MOSKOVA ZİYARETİ DE BEKLENTİ OLUŞTURMUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın  İran, Suriye ve Rusya savunma bakanları ile Moskova’da yaptığı toplantının ardından da, “Putin’in Türkiye’ye gelişiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşanabilir mi?” soruları akıllara gelmişti.

Etiketler
Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Kalın Hulusi Akar
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