Cemaatlerle kol kola: Erdoğan'dan Menzil'e, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası!

Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın aktardıklarına göre; törende, kamuda hızla örgütlendiği bilinen ve 14 Mayıs seçimlerinde yine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan Menzil Cemaati'ne de "ödül" verildi. Menzil Cemaati'ne bağlı olan Beşir Derneği'nin Genel Başkanı Fatih Sarıyar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarıyar, Beşir Derneği'ne "Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası" verildiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremde, arama kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği’ne ve diğer STK’lara Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile 'Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası' takdim edildi. Teşekkürler…"

Elhamdulillah!



Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremde, arama kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği’ne ve diğer STK’ lara Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ‘ın takdirleri ile

“Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ”

takdim edildi.



Teşekkürler… pic.twitter.com/QeOJZmljRC — Fatih SARIYAR (@FatihSariyarTR) April 25, 2023

"YENİ UYGULAMANIN İLK ADIMI"

Erdoğan da ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz devletimizin 3 farklı kategoride nişan ve madalyası bulunuyor. Kısa süre önce Madalyalar ve Nişanlar Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle buna bir tane daha ekleyerek, Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı'nı ihdas ettik. Amacımız deprem, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalıklara karşı mücadelede kahramanlık sergileyenleri bu madalya ve nişanla ödüllendirmektir. İnşallah biraz sonra takdim edeceğimiz madalya ve nişanlarla yeni uygulamanın ilk adımını atmış olacağız" ifadelerini kullandı.