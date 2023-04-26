Nihal Bengisu Karaca: Kılıçdaroğlu yine de 'hakkımı helal ettim' dedi

Habertürk yazarı Karaca, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik her provokasyonda affedici davrandığını söyledi. 'Alevi' videosuna yöneltilen tepkileri eleştiren gazeteci, "Asıl bu açıklamanın ardında öküzün altında buzağı arar gibi büyüteçle bir şey aramak çok esef verici" dedi.

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Nihal Bengisu Karaca: Kılıçdaroğlu yine de 'hakkımı helal ettim' dedi

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, iktidar çevrelerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' başlıklı videosuna yöneltilen tepkilerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. 

"Aylarca 'Aday olma çünkü işte anladın sen' muamelesi görmüş bir insanın çıkıp 'Evet ben Aleviyim, karnımızdan konuşmayalım ya da sonradan aaa biz bilmiyorduk falan olmasın' diyerek duruma açıklık kazandırmak istemesi gayet doğal" ifadesini kullanan Karaca, şöyle devam etti:

"Yahut bunun üzerine bir anti propaganda yapılacağını öğrenmişse, rakibinin elinden bu silahı almak istemiş olması de doğal. Yahut 'Aleviyim ama sorun bakın nasıl bir Aleviyim' konusuna zoom yapmak istemiş olması da doğal.

Her türlü doğal yani. Asıl bu açıklamanın ardında öküzün altında buzağı arar gibi büyüteçle bir şey aramak çok esef verici. Kılıçdaroğlu ama, belli bir kuşağın bu esef verici hallerine çok kez maruz kaldı.

Çubuk’ta yumruk attılar. Affetti.

Adalet yürüyüşünde yoluna tezek attılar, affetti.

Adıyaman’da arabasını tekmelediler, sahabe türbesinden kovuldu, mezarlıkta hakarete uğradı ve en son Kahta ziyaretini iptal etmek zorunda kaldılar. Yine de 'Ben hakkımı helal ettim' dedi.

Kaç siyasetçi, gerekçesi ne olursa olsun, sergilenen bu tavırlara karşı bu kadar olgun davranırdı? Ben pek fazla isim sayamıyorum. Belki de bu nedenlerle bu videoda genç nesle sesleniyordu. 'Yaşı yüksek olanlara bunu anlatamam ama genç olanlar anlar' diye düşünmüş olmalı.

'GENÇLERE SESLENDİ ÇÜNKÜ….'

Çünkü belirli bir yaş grubunun üzerindekiler maalesef dünyayı takip etmiyor ve Türkiye’yi tarihte yaşanan çatışma ve gerginliklerin parantezine alıp tarihi orada 'dondurmayı' seçiyor.

Dünyadan ve özellikle Batı’dan aldıkları örnekler ise hep 'İslamofobi' örnekleri. İtinayla olumsuz örnekleri cımbızlayarak kendi pozisyonlarını berkitmek için kullanıyorlar."

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