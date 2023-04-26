Amasra maden katliamı davasında 2. gün: Sanık avukatından bakanlık savunması
Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 43 kişinin yaşamını yitirdiği patlama hakkında davada sanıklar sorgulanıyor. Müessese müdürü Cihat Özdemir'in avukat Miraç Yıldız, bakanlık tarafından tarafından patlamadan önce yapılan denetimde eksiklik bulunmadığını söyleyerek savunma yaptı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili dün başladı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesince Bartın Adliyesi'nde özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı. Bazı müştekiler ile patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, salona getirildikleri sırada sanıklara tepki gösterdi. Davanın ikinci gününde tutuklu sanık TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in avukatının beyanlarının dinlenilmesinin ardından sanıkların savunmasının alınmasına devam edilecek.
Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Madenin müessese müdürü Özdemir'in avukat Miraç Yıldız, sorumluluğun Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda olduğunu belirterek, "Müvekkilim yalnızca müessese müdürüdür, malzemelerin eksik, kalitesiz olması vs TTK Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğudur" dedi.
Avukat Yıldız ayrıca, şunları söyledi:
"Personel alımı veya seçiminde de müvekkilin dahli yoktur, KPSS ve diğer sınavlarla atanıyorlar. Altındakiler ise İŞKUR’daki kura ile seçiliyorlar. 2021’de kurum 46 kere denetlendi, kazadan 1 hafta önce de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tarafından denetlendi ve çalışmayı durduracak bir eksiklik görmemişler."
Ekmekçi'nin sorgusu başladığı sırada avukatı Çağla Dursun söz alarak "Burası siyaset arenası değil" ifadelerini kullandı. Dursun'un sözleri üzerine salonda gerginlik çıktı. Mahkeme Başkanı salona çevik kuvvet ekibini davet etti. Tansiyonun düşmesinin ardından duruşmaya devam ediliyor.
8'İ TUTUKLU 23 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVA
Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklardan 4'ü, olası kastla öldürme suçundan bin 80 yıla kadar, 4'ü tutuklu 19 sanık ise bilinçli taksirle öldürme suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de patlamadan 173 gün sonra yaşamını yitirmişti.
NE OLMUŞTU?
Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış; 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde "takipsizlik" kararı verilmişti.
İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Bu 4 sanığın iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.