Amasra maden katliamı davasında 2. gün: Sanık avukatından bakanlık savunması

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili dün başladı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesince Bartın Adliyesi'nde özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı. Bazı müştekiler ile patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, salona getirildikleri sırada sanıklara tepki gösterdi. Davanın ikinci gününde tutuklu sanık TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in avukatının beyanlarının dinlenilmesinin ardından sanıkların savunmasının alınmasına devam edilecek.

Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Madenin müessese müdürü Özdemir'in avukat Miraç Yıldız, sorumluluğun Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda olduğunu belirterek, "Müvekkilim yalnızca müessese müdürüdür, malzemelerin eksik, kalitesiz olması vs TTK Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğudur" dedi.

Avukat Yıldız ayrıca, şunları söyledi:

"Personel alımı veya seçiminde de müvekkilin dahli yoktur, KPSS ve diğer sınavlarla atanıyorlar. Altındakiler ise İŞKUR’daki kura ile seçiliyorlar. 2021’de kurum 46 kere denetlendi, kazadan 1 hafta önce de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tarafından denetlendi ve çalışmayı durduracak bir eksiklik görmemişler."

Ekmekçi'nin sorgusu başladığı sırada avukatı Çağla Dursun söz alarak "Burası siyaset arenası değil" ifadelerini kullandı. Dursun'un sözleri üzerine salonda gerginlik çıktı. Mahkeme Başkanı salona çevik kuvvet ekibini davet etti. Tansiyonun düşmesinin ardından duruşmaya devam ediliyor.

8'İ TUTUKLU 23 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVA

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklardan 4'ü, olası kastla öldürme suçundan bin 80 yıla kadar, 4'ü tutuklu 19 sanık ise bilinçli taksirle öldürme suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.