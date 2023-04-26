Amasra maden faciası göz göre göre gelmiş: 35 gün öncesinde söylemişler

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022'de meydana gelen ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

2015 yılında yapılan değişiklikle madenciler için yaptırılması zorunlu hale getirilen ferdi kaza sigortası için 9 Eylül 2022'de inceleme yapan sigorta şirketi, gördüğü yüksek risk nedeniyle revizyon yapması için maden işletmesine süre verdi.

EN BÜYÜK TOPLU ÖLÜM ŞİRKETİN İŞARET ETTİĞİ YERDE

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, şirketin raporundan 35 gün sonra ise patlama yaşandı. Patlamada ölen 43 işçiden 17'sinin cenazesi, sigorta şirketinin raporunda riskli bulunan bölgeden çıkarıldı.

TTK'nin 15 Ağustos 2022'de Türk Nippon Sigorta'dan talebi üzerine sigorta eksperleri, maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan incelemeden sonra hazırlanan raporda, şu ifadeler yer aldı:

-300/350 tavan damar mekanize ayak dibinden yukarı 29-31 şiltleri arasında devam eden fay zonunda ayak içi atım mevcut olup, atım olan kısımda tavan taşı kontrolü tahkimat sistemi yeterli bir şekilde sağlanmamıştır. İvedilikle ilave tahkimat sistemleri ile ayak içi atım bölgesinin tavan taşı kontrolünün sağlanması gerekmektedir.

Şirketin raporunda tahkimat sisteminin yetersizliğinden söz edilen bölge, madendeki mekanize 1. kartiye çalışma alanını işaret ediyordu. Madende yaşanan patlamada, bu alanda bulunan 17 işçi hayatını kaybetti. 14 Ekim 2022 tarihli patlamada, en büyük toplu ölüm, sigorta şirketinin riskli bularak revizyon istediği alanda yaşandı.

Raporda, ferdi kaza sigortasının yapılamayacağına oy birliğiyle karar verildiği belirtilerek, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesi'ne yasal süre verildiği ifade edildi.

BAKAN 'SİGORTALARI VAR' DEDİ, TARİHLER TUTARSIZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın verdiği soru önergesine yanıtlayan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesi çalışanlarının yıllık ferdi kaza sigortasının 3 Mart 2022'de yapıldığını belirtmişti. Bakanın yanıtına göre, madencilerin sigortasının 3 Mart 2023'te bitmesi gerekiyordu. Oysa, madendeki patlamadan 35 gün önce hazırlanan ekspertiz raporunda, ferdi kaza sigortasının yapılması sigorta şirketi tarafından riskli bulundu ve maden işletmesinden revizyon istendi.

CHP'Lİ BANKOĞLU: MADENDEKİ EKSİKLER EKSPERLER TARAFINDAN TESPİT EDİLMİŞ

Gazete Duvar'a konuşan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, sigorta şirketinin hazırladığı rapora da vurgu yaptı ve "Madendeki eksiklikler eksperler tarafından da tespit edilmiştir. Burada sanık olarak yargılanan 23 kişinin sorumluluğunun ötesinde; işçi talebini karşılamayan TTK Genel Müdürlüğü’nün, eksik denetim yapan bakanlık sorumlularının, ekspertiz raporuna rağmen önlemleri almayan yetkililerin sorumluluğunun tartışılması lazım. Tabii bunun için, önce adalet tecelli edecek diye masal anlatan bakanların, soruşturma izni vermesi gerekiyor" dedi.