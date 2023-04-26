Depremzedelere gönderilen yardım kolileri Bakan Yanık'ın propaganda aracından çıktı

AKP'nin milletvekili adayı gösterdiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, seçim çalışmalarına başladı. Yanık'ın depremzede yurttaşlara gönderilen AFAD’ın yardım kolilerini seçim malzemesi yaptığı görüldü.

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Cumhur İttifakı, seçim yarışında devlet imkânlarını kullanmaya devam ediyor. Bakanların istifa etmeden milletvekili adayı olması tartışma yaratmıştı. Bakanlık binalarında AKP toplantıları peş peşe yapılmıştı. Son haber Osmaniye’den geldi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre AKP’nin Osmaniye’den milletvekili adayı gösterdiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın propaganda aracında AFAD kolileri görüntülendi. Depreme müdahalede geç kalan iktidar yurttaşa ne çadır ne de konteyner verebildi ama Yanık, AFAD’ın kolilerini seçim malzemesi yaptı.

Bakanlığın yanı sıra seçim çalışmalarını da yürüten Yanık için bazı araçlara propaganda amaçlı giydirme yapıldı. Kenti dolaşan söz konusu araçlardan AKP ve Yanık propagandası yapılıyor. Ancak bu araçlardan birinde AFAD tarafından hazırlanan yardım kolileri görüntülendi.

Cumhuriyet’in ulaştığı bölgedeki yurttaşlar, yardım kolilerinin Yanık’ın da fotoğrafının yer aldığı bu araçtan dağıtıldığını iddia edildi.

OY İSTEDİ

Bu görüntülerin ortaya çıktığı saatlerde Bakan Yanık ise meydanlarda şunları söylüyordu: “Türkiye olarak 85 milyon insanın kader birliği yaptığı, acıları ve mutlulukları paylaşan büyük bir aileyiz. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye’nin mücadelesini milletçe hep beraber vereceğiz.”

Etiketler
Derya Yanık AKP 2023 seçim
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