Sevilay Yılman, Habertürk'ten ayrıldı: 'Kurala uymakta zorlandım, sonunda insan kaynakları uyardı'

Gazeteci Sevilay Yılman, Millet İttifakı'na açık destek verirken Habertürk'ün kurumsal kimliğinin sorumluluğunu taşımak istemediğini ve bu nedenle ayrıldığını duyurdu: "Twitter’da kurumun ilke ve kurallarına aykırı paylaşımlar yaparak sürekli ihlalde bulunuyorum."

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Sevilay Yılman, Habertürk'ten ayrıldı: 'Kurala uymakta zorlandım, sonunda insan kaynakları uyardı'

Gazeteci Sevilay Yılman, 'Hoşçakalın' başlıklı son yazısıyla Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu. Ciner Medya Grubu'nun sosyal medya kullanımı konusunda çalışanlarından uymasını istediği kurallar olduğunu belirten Yılman, kendisinin bunlara uymakta zorluk çektiğini söyledi:

"Ben epeyce bir direndim bu kurallara uyum sağlayabilmek için ama son süreçte maalesef başarılı olamadım, olamıyorum da… Çünkü hiperaktif bir ruh halim var ve Türkiye’nin yaşadığı en zor, en kritik, en önemli seçim sürecinde de bu hiperaktif ruh halimi kontrol edemiyorum.

'KURALLAR VE KAİDELER HATIRLATILDI'

Özellikle aktif olduğum Twitter’da kurumun ilke ve kurallarına aykırı paylaşımlar yaparak sürekli ihlalde bulunuyorum. Bu ihlal durumum en sonunda İnsan Kaynakları tarafından dikkat çekti ve uyarıldım. Tüm kurum çalışanlarının riayet ettiği kurallar ve kaideler bir kez daha hatırlatıldı tarafıma.

'YERDEN GÖĞE KADAR HAKLILAR'

Hiç kızmıyorum ve de hiç alınganlık göstermiyorum zira yerden göğe kadar haklılar. Çünkü grubun tüm çalışanlarına tebliğ ettiği bir, 'Sosyal Medya Yönergesi' var ve ben uymayınca diğer arkadaşların da uymama hakkı doğuyor. Ve böyle olunca da mesele yönetilemez hale geliyor.

'MİLLET İTTİFAKI'NA AÇIK DESTEK VERİRKEN HABERTÜRK'ÜN KURUMSAL KİMLİĞİNİN SORUMLULUĞUNU TAŞIMAK İSTEMİYORUM'

O nedenle bir tercih yapmam gerekiyordu. Ya sosyal medya yönergesi kurallarına uyup, sosyal medyayı ona göre kullanacaktım. Ya da bağımsız olup dilediğim gibi... Ben ikincisini tercih ettim çünkü bu süreçte tarafı olduğum Millet İttifakı’na açık destek verirken Habertürk’ün kurumsal kimliğinin sorumluluğunu üzerimde taşımak istemiyorum.

Ruhen de kendimi daha iyi hissedeceğim için yeni bir yola 'rastgele' diyorum değerli okurlarım."

Yılman, yazısının ilerleyen bölümlerinde Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgay Ciner ve Medya Grup Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ başta olmak üzere tüm Habertürk çalışanlarına teşekkür etti.

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Sevilay Yılman Habertürk Millet İttifakı
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