Parti içinden istifa çağrıları gelmeye devam ediyor: AKP'li Cevdet Yılmaz'dan Kerem Kınık'a: İstifa etmezse dernek gereğini yapacaktır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Haber Global yayınına katılarak gündemi değerlendirdi.

Yüz binlerce depremzede çadır beklerken çadır satmasına yönelik eleştiriler üzerinden Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'istifa' çağrısı yapan Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BABACAN VE EKONOMİ TARTIŞMASI: Ekonomi ekip işidir, hiç kimse tek başına bu tür başarıları sağlayamaz, güçlü bir liderlik işidir. Erdoğan'ın güçlü liderliği olmasaydı ekonomik başarıları sağlayamazdık. Ekip başarısı olarak da çok önemli çalışmalar yapıldı. Dolayısıyla tek bir ismi öne çıkarmak doğru değil.

YENİ KABİNE: Bu konular Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan konulardır. Kabineden öncelik neyse ona göre bir değişim bekleyebiliriz. Örneğin güçlü bir ekonomi ekibi olacağını vurguluyoruz.

MEHMET ŞİMŞEK: Mehmet Bey bizim arkadaşımız, ciddi birikim ve katkıları olmuş bir arkadaşımız. Her zaman AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımızın çalışmalarına katkısı olacağını belirtti. Ancak şu sıralar sağlık problemleri olduğu için direkt bir çalışmanın içinde olamayacağını belirtti, inşallah ilerleyen dönemlerde olacaktır. Önemli olan isimlerden ziyade bence ekip ruhu. Bu konuları Cumhurbaşkanımıza bırakmamız en doğrusu. Mutlaka her dönem olduğu gibi bu dönemde tecrübeyle yeni yüzleri birleştiren bir görüntü olacaktır.

SOĞAN-TOGG: ('Soğan mı daha önemli, TOGG mu?' sorusu üzerine) Soğan da TOGG da vatandaş için önemli. Cumhurbaşkanımızın da vurgusu çok önemli. Bu yollar olmasa tarımda da istediğimizi elde edemeyiz. Gıda da halkımızın gündelik hayatında çok önemli. Bunları bütüncül bir şekilde ele almanız lazım. Bütün bunlar birbiriyle ilişkili. Yeni mahsulün pazara gelmesiyle bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Ramazan ayının ve depremin etkisi oldu bu konuda belki.

KIZILAY: (Çadır satışı) Afet ortamında ben de bu satışı tasvip etmiyorum. Normal zamanda böyle ticari şeyler yapılabilir belki ama bu durumda bunun tasvip edilmediğini ben de düşünüyorum. Gereği yapılmalı. Bir yönetici bu kadar tepki alıyorsa gereği yapılmalı diye düşünüyorum. Kendisi istifa etmezse dernek gereğini yapacaktır, bir değişimin olması gerektiğine ben de inanıyorum.