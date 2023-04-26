Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: Geçmiş olsun, bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Erdoğan’ın yayınının kesilmesiyle ilgili; Bir partiyi, lideri sandıkta yenmeye çalışmak ayrıdır, başına bir olumsuzluk geldiyse geçmiş olsun demek apayrıdır. Geçmiş olsun. Bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere" dedi.

Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: Geçmiş olsun, bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın katıldığı Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayında yaşanan soruna ilişkin konuştu. 

Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın 'rahatsızlığı' nedeniyle kesildiErdoğan'ın katıldığı canlı yayın 'rahatsızlığı' nedeniyle kesildiSiyaset

 Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Erdoğan’ın yayınının kesilmesiyle ilgili; Bir partiyi, lideri sandıkta yenmeye çalışmak ayrıdır, başına bir olumsuzluk geldiyse (dilerim bir sağlık problemi değildir) geçmiş olsun demek apayrıdır… Teknik bir arıza olmasını dileyerek geçmiş olsun her ne yaşandıysa… Bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere, bizim gibilere…." dedi. 

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