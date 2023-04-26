Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: Geçmiş olsun, bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Erdoğan’ın yayınının kesilmesiyle ilgili; Bir partiyi, lideri sandıkta yenmeye çalışmak ayrıdır, başına bir olumsuzluk geldiyse geçmiş olsun demek apayrıdır. Geçmiş olsun. Bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın katıldığı Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayında yaşanan soruna ilişkin konuştu.
Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Erdoğan’ın yayınının kesilmesiyle ilgili; Bir partiyi, lideri sandıkta yenmeye çalışmak ayrıdır, başına bir olumsuzluk geldiyse (dilerim bir sağlık problemi değildir) geçmiş olsun demek apayrıdır… Teknik bir arıza olmasını dileyerek geçmiş olsun her ne yaşandıysa… Bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere, bizim gibilere…." dedi.
Erdoğan’ın yayınının kesilmesiyle ilgili; Bir partiyi, lideri sandıkta yenmeye çalışmak ayrıdır, başına bir olumsuzluk geldiyse (dilerim bir sağlık problemi değildir) geçmiş olsun demek apayrıdır…— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 25, 2023
Teknik bir arıza olmasını dileyerek geçmiş olsun her ne yaşandıysa…
Bunun…