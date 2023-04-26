Mithat Sancar'dan gözaltılara tepki: Sandığa darbe girişimi

Diyarbakır merkezli 21 ilde Kürt gazeteci, sanatçı, siyasetçi, hukukçu ve sivil toplum örgütü yöneticilerine yönelik operasyon kapsamında 150'yi aşkın kişinin gözaltına alınmasına yönelik değerlendirmede bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar "100 arkadaşımız gözaltına alınabilir ama yüzlerce arkadaşımız devam eder" dedi.

Artı TV canlı yayınında Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz, Ankara Temsilcisi Kemal Avcu ve Nalin Öztekin'in sorularını yanıtlayan Mithat Sancar "AKP-MHP ittifakı, bu operasyonları muhalefet içerisinde ayrışma yapmak amacıyla yapıyor" ifadelerini kullanarak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu operasyona sessiz kalmayacağını düşündüğünü söyledi:

“HDP'ye veya Yeşil Sol Parti'ye yönelik bu tür operasyonlarda muhalefeti de arafta bırakma, tereddüt içinde tutma gibi bir taktik var. Bir hesap var. Yani AKP-MHP bloku burada operasyonu hem kendi yolunu açmak için hem de muhalefet bloku içinde ayrışma veya soğukluk yaratma hesapları da yapıyor. Ben burada muhalefetin tümünü birden değerlendirmek yerine, Millet İttifakı'nın ortak adayı sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda tepkisiz kalmayacağına inanıyorum. Güçlü bir tepki ortaya koyacağını, bu durumu değerlendiren bir açıklama yapacağını bekliyorum açıkçası. Bu mesele gerçekten sadece Yeşil Sol Parti meselesi değil, bundan ibaret değil. AKP-MHP blokunun her türlü yola başvurabileceğine dair bir örnek...”

Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamalarının temel nedeninin iktidara kaybettirmek olduğunu belirten Sancar, "Bu iktidardan kurtulmakla değişimin yolunu biz açacağız. Ancak değişimin yolu, biz çok güçlü bir şekilde seçime ve Meclis'e girersek açılır. Bu nedenle temel stratejik hedefimiz AKP-MHP iktidarına Erdoğan'a kaybettirmek. Siz Millet İttifakı'na oy vereceğim derseniz bu bizim stratejimize de uyar. Ancak eşit yurttaşlık, güçlü demokrasi istiyorsanız bizi güçlendirin. Eğer parlamentoya güçlü giremezsek, cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet kazansa bile önemli bir değişim beklenemez" ifadesini kullandı.

Sancar 14 Mayıs hedeflerini ise şöyle anlattı: "HDP olarak hedefimiz 15 vekil çıkarmaktı. Şimdi Yeşil Sol olarak hedefimiz yüzde 15'in üstüne çıkmaktır. Kendimize çıta olarak yüzde 15 oy oranını belirledik. İttifakla bir bütün olarak ise yüzde 20'ye tırmanmayı istiyoruz. Bunun en az 100 vekil olacağını tahmin ediyoruz. Yüz vekil aynı zamanda simgesel bir anlamda taşıyor. Türkiye'nin yeni yüzyılı, Türkiye'nin yeni yüzleri, yeni yaşamın yüzleri, çözümün, barışın, demokrasinin yüzleri...100'ün üstü çok daha güçlü bir şekilde bu hedeflere yürümemizi sağlayacaktır."