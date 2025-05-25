Kavurucu Yaz Gecelerinde Pencereniz Açık mı Uyuyorsunuz? Bu Gerçeği Öğrenince Çok Şaşıracaksınız

Yaz aylarında serinlemek için açık pencerelerle uyumak alışkanlık haline gelmiş durumda. Ancak yapılan bir bilimsel araştırma, bu alışkanlığın sanıldığı kadar masum olmadığını ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle gece saatlerinde pencereyi kapalı tutmanın daha sağlıklı olabileceği uyarısında bulunuyor.

Kavurucu Yaz Gecelerinde Pencereniz Açık mı Uyuyorsunuz? Bu Gerçeği Öğrenince Çok Şaşıracaksınız

Mainz'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi tarafından 2020 yılında yürütülen bir çalışmada, geceleri açık bırakılan pencerelerin uyku kalitesini düşürdüğü belirlendi. Araştırma sonuçlarına göre, dışarıdan gelen trafik gürültüsü ve çevresel sesler, kişi derin uykuda olsa bile beyin tarafından algılanıyor ve bu da dinlendirici uykunun bölünmesine yol açıyor.

Kavurucu Yaz Gecelerinde Pencereniz Açık mı Uyuyorsunuz? Bu Gerçeği Öğrenince Çok Şaşıracaksınız - Resim : 1

GÜRÜLTÜLER VÜCUT SAATİNİ BOZUYOR

Bilim insanları, gece boyunca maruz kalınan gürültünün sirkadiyen ritmi yani biyolojik saati bozabileceğine dikkat çekiyor. Bu bozulma; vücut ısısı, kan basıncı, hormon dengesi, iştah ve bağışıklık sistemi gibi birçok temel işlevin dengesini etkileyebiliyor. Özellikle şehir merkezlerinde veya trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan bireyler daha büyük risk altında.

KALP HASTALIĞI VE DEPRESYONU TETİKLİYOR

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, sık sık uykunun bölünmesi kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor. Aynı zamanda gece gürültüsü, kan basıncını yükseltiyor ve stres hormonlarının seviyesini artırarak kaygı bozuklukları ile depresyon gibi psikolojik sorunlara da zemin hazırlayabiliyor.

Kavurucu Yaz Gecelerinde Pencereniz Açık mı Uyuyorsunuz? Bu Gerçeği Öğrenince Çok Şaşıracaksınız - Resim : 2

15 DAKİKA HAVALANDIRILMASI YETERLİ

Uyku terapisti Ingrid Verbeek, sağlıklı bir uyku için yatak odası sıcaklığının 15-20 derece arasında olması gerektiğini söylüyor. Verbeek’e göre pencereyi gece boyunca açık bırakmak yerine, yatmadan önce ve sabah uyandıktan sonra 15’er dakika havalandırma yapılması yeterli. Eğer ortam çok sıcaksa klima veya vantilatör gibi yardımcı ekipmanlar kullanılabilir.

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla pencereleri açık bırakmanın kısa vadeli bir rahatlık sağlasa da uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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