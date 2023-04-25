Amasra maden katliamı davası başladı: 43 madenci hayatını kaybetmişti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu 23 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesince Bartın Adliyesi'nde özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin özetinin okunması bekleniyor.

SANIKLAR DURUŞMA SALONUNA GETİRİLİRKEN TEPKİLER YÜKSELDİ

Öte yandan bazı müştekiler ile patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları sanıklara duruşma salonuna getirildikleri esnada tepki gösterdi.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu 4 sanığın iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar mahkumiyeti talebinde bulunulan iddianamede, diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

"BU ORTAMDA ADİL YARGILAMANIN TEMEL UNSURLARI GERÇEKLEŞEMEZ"

Kimlik tespitlerinin ardından söz alan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, yargılamanın yapıldığı salonun yetersiz olduğunu söyledi.

Sağkan, "Fiziki imkansızlıkları anlıyoruz, ancak bu ortamda yüzyüzelik başta olmak üzere adil bir yargılamanın temel unsurları gerçekleşemez" diyerek, "En azından bugünden sonra gerekli kurumlar, bakanlıklar ile görüşülerek bu eksiklerin giderilmesini tüm meslektaşlarımız adına talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem