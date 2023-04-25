Resmen duyuruldu: Yerli dijital yayın platformu GAİN satıldı

Dijital yayın platformu GAİN'in Rams Global bünyesindeki Rams Türkiye’ye satıldığı duyuruldu.

Resmen duyuruldu: Yerli dijital yayın platformu GAİN satıldı

Yerli dijital yayın platformu GAİN Medya, Türkiye dahil pek çok ülkede inşaat, sağlık, maden ve turizm gibi sektörlerde yatırımları bulunan Rams Global bünyesindeki Rams Türkiye’ye satıldı.

GAİN'in kurucusu Gözde Akpınar, satışla ilgili yaptığı açıklamada "Hepimizin ortak mücadelesiyle, sıfırdan bugünlere getirdiğimiz şirketimiz artık yeni bir döneme giriyor" ifadelerini kullandı.

Akpınar, 2020 yılının aralık ayında yerli yatırımla kurulan platformun satışını, "GAİN’in bütün hisselerinin Rams Türkiye tarafından satın alınması için el sıkışmış bulunmaktayız" sözleriyle duyurdu. 

Akpınar, "Bundan sonraki süreçte GAİN yine aynı yenilikçi ve kaliteli içerilerini hız kesmeden devam ettirirken, GAİN’in bugüne gelmesinde büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarımızla yola devam edileceği bilgisini de paylaşmak isterim" dedi.

Rams Türkiye CEO'su Faruk Bülbül ise "Rams Global olarak, bir yandan bu sektörlerdeki faaliyetlerimize aynı inanç ve istekle devam ederken öte yandan medya sektöründe de başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

GAİN tarafından 'Kamuoyuna duyuru' başlığı ile yapılan açıklamada şirketin satış bedeli konusunda bilgi verilmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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