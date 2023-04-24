Fazıl Say'dan '100. Yıl Marşı' eleştirilerine yanıt

Fazıl Say, bestelediği 100. Yıl Marşı'na gelen eleştirilere yanıt verdi. Say, "'Türk’ ve ‘Türkiye’ kelimeleri resmi milli marşımız İstiklal Marşı’mızın okuduğumuz iki kıtasında da geçmemektedir." dedi.

Fazıl Say'dan '100. Yıl Marşı' eleştirilerine yanıt

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın bestelediği 100. Yıl Marşı, kamuoyundan bir çok eleştiri aldı.

Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali de Say’ın marşına eleştiride bulunmuş ve şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelenmiş bir marşta bir kere bile 'Türkiye', 'Cumhuriyet' sözcükleri geçmez mi? Şiir, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıldönümünü anlamlandırmaktan o kadar uzak ki. Beste de neticede ısmarlama olunca ortaya yapay bir iş çıkmış. Kusura bakılmasın…”

Bali’ye sosyal medyadan yanıt veren Say, şunları söyledi:

"100. Yıl Marşı’na gösterdiğiniz büyük ilgiye içtenlikle teşekkür ediyorum. Tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. İşin aslı, biz besteciler tohumlar ekeriz. Eserlerimiz tohumlardır; Zamanla, fidan olur, çiçek olur, ağaç olur, orman olur. Zamanla.. Daha nice nice yüzyıllara. Şu sürekli tekrarlanan eleştiriye gelince; hatırlatmadır 'Türk’ ve ‘Türkiye’ kelimeleri resmi milli marşımız İstiklal Marşı’mızın okuduğumuz iki kıtasında da geçmemektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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