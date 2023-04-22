Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti'ne sahneden selam yolladı

Antalya'da sahneye çıkan Ajda Pekkan, oyuncu Doğukan Güngör'ün de aralarında olduğu izleyicilere 'Kızılcık Şerbeti' dizisini hiç kaçırmadığını söyledi.

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Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti'ne sahneden selam yolladı

Şarkıcı Ajda Pekkan, dün akşam Antalya'da sahneye çıktı. Pekkan'ı dinlemeye gelenler arasında 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 'Fatih'i, Doğukan Güngör de vardı.

Güngör'ü gören şarkıcı, konsere kısa bir ara vererek şunları söyledi:

"Bayılarak izliyorum, cuma akşamları hiçbir randevu alınmıyor. Ama bu benim bütün ekibim, bütün arkadaşlarımca. O sinerji herkese geçti. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum, devam edin."

O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Güngör ise, paylaşımına "İnsan olduğu yere boşuna gelmiyor. Bütün ekibe sonsuz selamını, sevgisini, desteğini iletti sevgili Ajda Pekkan Antalya’da hem de konseri bölüp… İyi ki varsın hep ol Kızılcık Şerbeti! Bütün ekip arkadaşlarım ne kadar gurur duysanız az" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV'ye 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde yer alan 'kadına karşı şiddet' sahneleri nedeniyle 5'er kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.

Bu sezon 32'nci bölümde sezon finali yapması, eylülde de devam etmesi planlanan dizinin bu sezonki bölüm sayısı yasak nedeniyle 27'ye düştü.

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Ajda Pekkan Kızılcık Şerbeti
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