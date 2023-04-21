2. yüzyıldan kalma antik 50 mezar bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te, 2. yüzyıldan kalma antik 50 mezar bulunduğu bildirildi.

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2. yüzyıldan kalma antik 50 mezar bulundu

Fransız Kültür Bakanlığı, Paris'te Port Royal tren garı yakınlarında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Port Royal tren garı çalışmaları sırasında 2. yüzyıla ait antik 50 mezar bulundu.

200 metrekarelik bir alana yayılan araştırmalar esnasında gün yüzüne çıkan mezarlar Saint-Jacques Nekropolü bünyesinde bulunuyor.

Keşfedilen mezarların, yetişkin erkek ve kadınların yanı sıra çocuklara da ait olduğu ifade ediliyor.

Mezarlarda, takı, kemer gibi kıyafet ve aksesuarların yanı sıra seramik ve cam kaplar keşfedildi.

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