Güney Afrika’da çiftlik evine silahlı baskın!

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Pietermaritzburg kentindeki bir çiftlik evine silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, evin çevresine pusu kuran saldırganların 7’si kadın 10 kişiyi öldürdüğü ifade edildi.

İKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik kordonuna alarak operasyon başlattı. Polis açıklamasında 2 saldırganın yakalandığı, bir saldırganın ise vurularak öldürüldüğü belirtildi. Polisin diğer saldırganı aradığı kaydedilirken olay yerinde 3 silahın ele geçirildiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HER YIL 20 BİN CİNAYET İŞLENİYOR

Her yıl kaydedilen yaklaşık 20 bin cinayetin işlendiği Güney Afrika Cumhuriyeti, dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem