Rusya, kendi topraklarını bombaladı!

Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-34 savaş uçağı, Ukrayna toprakları yerine yanlışlıkla Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Belgorod kentini vurdu.

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Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-34 savaş uçağı, kazara kendi toprağını bombaladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarda görev alan Su-34 savaş uçağının Rusya'nın Belgorod kentine mühimmat düşürdüğü duyuruldu.

"OLAĞANDIŞI BİR ŞEKİLDE MÜHİMMAT DÜŞÜRDÜ"

Açıklamada, "20 Nisan 2023'te Moskova saatiyle 22.15 sıralarında Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 uçağı, Belgorod şehri üzerinde uçuşu esnasında olağandışı bir şekilde mühimmat düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Belgorod Valisi Viaçeslav Glodkov, Rus uçağının kenti yanlışlıkla bombalamasına ilişkin, "Olayda 3 kişi yaralandı, yaralılardan biri hastanede tedaviyi reddetti. Diğer ikisinin hastanedeki tedavileri devam ediyor" dedi.

20 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

Gladkov, kente düşen mühimmat nedeniyle 20 metre genişliğinde bir çukur oluştuğunu aktardı. Glodkov, bazı binalarda ve park halindeki bazı araçlarda da büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

BOMBANIN DÜŞTÜĞÜ AN KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gece saatlerine doğru kentin en işlek caddelerinden birinin kenarına bomba düştüğü görülüyor. Önce uçak sesi, sonra bombanın düşmesiyle büyük bir gürültü duyulurken, cadde çevresindeki bir binanın büyük hasar aldığı kameraya yansıyor. Bombanın düştüğü sırada caddede seyir halindeki araçlar, bombanın hedefi olmaktan kıl payı kurtuluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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