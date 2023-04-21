İngiltere halkı Kral Charles'ın taç giyme töreni masraflarını ödemek istemiyor

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkacak olan Kral Charles'ın 6 Mayıs'ta taç giyme töreni gerçekleşecek. Ancak Britanyalıların yarısından fazlası, Kral Charles'ın taç giyme töreni masraflarının hazineden karşılanmasını istemiyor.

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İngiltere halkı Kral Charles'ın taç giyme töreni masraflarını ödemek istemiyor

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de gerçekleşecek.

Tüm İngiltere'de büyük bir coşku ile kutlanacak taç giyme töreniyle ilgili yeni bir anket yapıldı.

YouGov'un yaptığı ankete katılanların yüzde 51'i, 6 Mayıs'taki taç giyme seramonisinin masraflarının hükümet tarafından ödenmesine karşı çıkarken, yüzde 32'si masrafların hazineden karşılanması gerektiğini söyledi.

"Kral Charles'ın taç giyme törenini ne kadar umursuyorsunuz?" şeklindeki bir soruyaysa katılımcıların yüzde 64'ü "çok değil" veya "hiç" şeklinde yanıt verdi.

EN ÇOK KARŞI ÇIKANLAR GENÇLER

4 bin 246 kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre, genelde hayat pahalılığından en çok etkilenen kesim olarak görülen gençlerin, tören masraflarının kamu bütçesinden karşılanmasına en çok karşı çıkanlar olduğunu ortaya koydu.

18-24 yaş arası katılımcıların yüzde 62'si masrafların hükümet tarafından karşılanmasına itiraz ederken, tören masraflarının hazine tarafından ödenmesini söyleyenlerin oranı yüzde 15'te kaldı.

Öte yandan 65 yaş üstü katılımcıların yüzde 43'ü taç giyme törenin maliyetininin vergi mükellefleri tarafından karşılanması gerektiğini belirtirken, buna karşı çıkanların oranıysa yüzde 44 olarak ölçüldü.

MALİYET HENÜZ AÇIKLANMADI

Birleşik Krallık hükümeti taç giyme töreninin maliyetine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. 

Tören kapsamında 6 Mayıs'ta kraliyet kilisesinde yapılacak bir seramoninin yanı sıra, 7 Mayıs'ta Windsor Kalesi'nde bir konser düzenlenmesi bekleniyor.

8 Mayıs'taysa ülke genelinde resmi tatil olacağı duyurulmuştu.

TÖRENDE SAHNE ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Öte yandan 7 Mayıs günü düzenlenecek olan görkemli konserde sahne alacak dünyaca ünlü şarkıcılar belli oldu.

Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Katy Perry, 80'li yıllara damgasını vuran Lionel Richie ve İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin sahne alacağı açıklandı.

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