Emin Alper'in filmi 'Kurak Günler'in Netflix'te yayınlanacağı tarih belli oldu

Yönetmen ve senarist Emin Alper’in dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen 'Kurak Günler' filmi Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

'Kurak Günler' filminin başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un yer aldığı film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.

KADROSUNDA BİRÇOK OYUNCU BULUNUYOR

Paşalı ve Koç’un yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz yer alıyor.

KURAK GÜNLER 19 MAYIS'TA NETFLİX'TE

Vizyona girdiği hafta biletleri tükenen film, 19 Mayıs'ta Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Gerçek Gündem