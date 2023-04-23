Fazıl Say'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan

Piyanist Fazıl Say, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'na armağan ettiği bestesini yayınladı.

Son Güncelleme:
Fazıl Say'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği 100. Yıl Marşı’nı yayınladı.

Sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen 100. Yıl Marşı, ses ve video olarak tüm dijital platformlara yüklendi.

Say, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Dostlarım,  23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur.  İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla.  İçtenlikle, sevgiyle” diyerek, 100. Yıl Marşı’nı yayınladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fazıl Say
Son Güncelleme:
Günde 2 adet muz yemenin vücuda etkisi! Bilim insanları da doğruladı Günde 2 adet muz yemenin vücuda etkisi! Bilim insanları da doğruladı
Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti'ne sahneden selam yolladı Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti'ne sahneden selam yolladı
2. yüzyıldan kalma antik 50 mezar bulundu 2. yüzyıldan kalma antik 50 mezar bulundu
Star TV'den Yalı Çapkını kararı! Seyircileri üzen gelişme.. İzleyemeyeceksiniz Star TV'den Yalı Çapkını kararı! Seyircileri üzen gelişme.. İzleyemeyeceksiniz
Emin Alper'in filmi 'Kurak Günler'in Netflix'te yayınlanacağı tarih belli oldu 'Kurak Günler' Netflix'te yayınlanacak
Yeni filmde başrol: Aydemir Akbaş beyaz perdeye dönüyor! Aydemir Akbaş beyaz perdeye dönüyor!
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz zammında: Rakamlar netleşmeye başladı Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz zammında
Her an milyoner olabilirler: İşte doğuştan zengin olmaya aday 3 burç Her an milyoner olabilirler: İşte doğuştan zengin olmaya aday 3 burç
'Ekşi Sözlük' kararı iki hakimi nasıl yerinden etti? 'Ekşi Sözlük' kararı iki hakimi nasıl yerinden etti?
Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 16 ile sarı kodu uyarı Meteoroloji'den 16 ile sarı kodu uyarı!
Ahmet Türk: İki videosunu da seyrettim, Kılıçdaroğlu'nu kutluyorum Ahmet Türk: İki videosunu da seyrettim, Kılıçdaroğlu'nu kutluyorum