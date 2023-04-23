Fazıl Say'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği 100. Yıl Marşı’nı yayınladı.

Sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen 100. Yıl Marşı, ses ve video olarak tüm dijital platformlara yüklendi.

Say, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle” diyerek, 100. Yıl Marşı’nı yayınladı.

Dostlarım,

23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur.

İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla.

İçtenlikle, sevgiyle.

Fazılhttps://t.co/Z1bXAmchU9 — Fazıl Say (@fazilsaymusic) April 23, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem