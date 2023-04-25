Depremde çatlakları sıvayla kapamışlardı: İki ihale birden aldı

İktidarın, seçim öncesi propaganda yapabilmek için tüm bilimsel gereklilikleri ayaklar altına alarak sürdürdüğü deprem konutu ihaleleri hız kesmiyor. Tamamına yakını AKP döneminin gözde müteahhitlerine ‘pazarlık’ yöntemiyle verilen deprem konutu ihalelerinden ikisini Maraş merkezli depremlerin simge olaylarından birine imza atan şirket üstlendi. Depremin hemen ardından inşaatında oluşan çatlakları sıvayla kapatan, olay ortaya çıktıktan sonra da “Onlar taşıyıcı değil, dekoratif unsurlar çatladı" savunması yapan şirket, iki ihale birden aldı.

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, müteahhit Nihat Dizman’ın sahibi olduğu Dizmanlar İnşaat ile bağlı şirketleri, toplam 2 bin 11 kalıcı afet konutu yapacak.

Bu şirketin, 6 Şubat depremlerinden birkaç saat sonra, Adana’nın Yüreğir ilçesindeki lüks bina inşaatının duvarlarında meydana gelen çatlakları sıvayla kapattırdığı görüntüsü kamuoyuna yansıdı. Ardından inşaat mühürlendi. Şirketten de, bu çatlakların binanın sağlamlığını etkileyici olmadığının resmi kurumlar tarafından tutanakla kayıt altına alındığı ve bir sorun bulunmadığı açıklaması yapıldı.

ADANA VE ŞANLIURFA’DA

Kamu ihaleleri alarak yıllar içinde büyüyen şirket, ‘pazarlık’la yapılan deprem konutu ihalelerine de teklif verdi. Önce Adana’nın Sarıçam ilçesinde ‘590 adet konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işi’ Dizmanlar Group ve alt şirketi Aydın İnşaat’a verildi. Şirketlerle TOKİ arasında 809 milyon 550 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Bunun dışında geçen günlerde TOKİ ile grubun bağlı şirketleri Urfa’nın Eyyubiye ilçesine ‘bin 421 konut, üç adet beşer dükkanlı ticaret merkezi’ ile ‘altyapı ve çevre düzenlemesi yapılması’ konusunda anlaşma sağladı. 2 milyar 697 bin TL’lik iş yine ‘pazarlık’ yöntemiyle en makul teklifi veren şirketlerde kaldı.

Müteahhit Nihat Dizman’ın kızı Hazal Dizman bir dönem AKP Kadın Kolları MKYK üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Teşkilat Başkan Yardımcısı’ydı. Hazal Dizman ayrıca 14 Mayıs seçimleri için de AKP’den milletvekili aday adaylığını açıklamıştı.

AİLE ŞİRKETİ ALDI

Son yerel seçimlerde sürpriz bir şekilde HDP’nin kalesi olan Şırnak’ta belediye başkanlığını kazanan Mehmet Yarka’nın aile şirketi de dev ihalelerden birini aldı. HDP’nin “şaibe” iddialarında bulunduğu seçimlerden sonra başkanlık koltuğuna oturan Yarka’nın aile şirketi olan May İnşaat, önce Rönesans Holding tarafından üstlenildiği duyulan ihalenin kazananı oldu. Yarka’nın belediye başkanı seçildikten sonra hisselerini devrettiği May İnşaat, Antep’in İslahiye ilçesinde bin 115 kalıcı konut inşa edecek. Şirketle TOKİ arasında 2 milyar 18 milyon liralık sözleşme imzalandı.