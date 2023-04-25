Marmara Bölgesi için 26 Nisan uyarısı!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından Marmara bölgesindeki İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'e önemli bir uyarıda bulundu.

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Marmara Bölgesi için 26 Nisan uyarısı!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından Türkiye'nin önümüzdeki günlerdeki hava durumuna ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu. 

Marmara bölgesinde yaz sağanaklarının beklendiğini kaydeden Ökten, "Çarşamba günü tüm Marmara bölgesinde Yaz sağanakları bekleniyor. Özellikle Çanakkale ve Edremit körfezinde su baskını riski var" dedi. 

Ökten'in yaptığı paylaşımın tamamı ise şu şekilde: "Çarşamba günü tüm Marmara bölgesinde Yaz sağanakları bekleniyor. Özellikle Çanakkale ve Edremit körfezinde su baskını riski var. Çarşamba gecesi hava batıdan başlayarak üşütecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce ve Bolu doyurucu yağışlar alacak..." 

Marmara Bölgesi için 26 Nisan uyarısı! - Resim : 1

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