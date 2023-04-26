4 milyon liralık kripto para vurgununda tutuklama

Sinop'ta kripto para yatırımı vaadiyle 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandıran bir kişi tutuklandı.

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4 milyon liralık kripto para vurgununda tutuklama

Sinop'ta yatırım vaadiyle 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kripto para yatırımı vaadiyle 16 kişiyi dolandırdığı tespit edilen M.A.'nın yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Adresinde gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Zanlının kripto para alacağını söyleyerek 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. 

Kaynak: AA

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