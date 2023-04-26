Odatv'nin hedef aldığı gazeteci Altan Sancar'dan Soner Yalçın'a: Mesleği bırak, pisliksin

Diken Ankara Temsilcisi Altan Sancar, Odatv'de HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın oğlu olduğunu iddiasıyla hakkında FETÖ göndermesi yapılan, kendisi ve ailesinin hedef alındığı yazıya tepki gösterdi.

Odatv'de Hürrem Elmasçı mahlasıyla yayımlanan yazıda, muhafazakâr bir partiye mensup milletvekiline ait olduğu iddia edilen 'kasetten' bahsedildi. Yalçın, bu paylaşımı "Akademisyen, hukukçu, evli ve kız çocuğu babası... Vekilin eşcinsel kaseti. Üstelik konu muhafazakâr bir partiyle alakalı" başlığıyla paylaştı.

Sancar da Yalçın'ın tweetini alıntılayarak, "Soner Yalçın açık ve net olarak muhalefete operasyon çekiyor. Önce CHP'yi denedi, şimdi de İYİ Parti'yi deniyor. Medyada her gazeteciyi zan altında bırakacak şeyler yapıyor. Evet, o kişinin adı Soner Yalçın" dedi.

'MİTHAT SANCAR'IN OĞLU YAZDI, FETÖ DESTEK VERDİ' SÖZLERİYLE HEDEF ALINDI

Bu sözlerin ardından Sancar, yine Hürrem Elmasçı mahlasıyla yayımlanan yeni yazıda, "HDP Eş Başkanı Mithat Sancar’ın oğlu sözde gazeteci Altan Sancar, tweetler attı, videolar çekti. Meğer bu yazı İYİP’e yapılacak komploymuş! Yazımda İYİP adı hiç geçmedi, Altan Sancar nereden bu bilgiye ulaşmış bilmiyorum. Hemşehrisi bir siyasetçi üzerinde polemik yapılmasın diye mi İYİP adını yazdı, anlayamadım! Bir de sosyal medyada FETÖ ekibi var. Altan Sancar’ın yazısını pek beğenmişler, onlar da koro halinde İYİP’e komplo kurulduğunu yazıyorlar" denilerek hedef alındı.

Yalçın, bu yazıyı da "Mithat Sancar'ın oğlu yazdı. FETÖ destek verdi. İYİP komplosuymuş" ifadesiyle Twitter hesabında paylaştı.

'MESLEĞİ BIRAK, BALTAYI FENA TAŞA VURDUN'

Sancar, hedefe konulduğu yazı ve Yalçın'ın sözleri üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Gel Soner seninle bir oyun oynayalım. Ben sana gazetecilik öğreteyim, sen de gazetecilik oyununa öyle devam et.

1- Ben Mithat Sancar’ın oğlu değilim. Benim babam DSİ emeklisi bir işçi.

2- HDP ile CHP arasında kuryelik yapıyormuşum. Vurduğum yerden güzel ses gelmiş ki telaşla Google araması yapmışsın, 'Sancar’ın oğlu ise böyle desem olur' demişsin.

3- Sen seversin aileyi bir yerlere karıştırmayı. Yazında hayat arkadaşım Duygu'nun çalıştığı yeri ima etmişsin. Eşim Çankaya Belediyesi'nde öğretmen. Biz 7 yıl önce tanıştık, 6 yıl önce evlendik. Duygu belediyede 10 yıldan fazla bir süredir çalışıyor.

Soner, sana tavsiyem bugün mesleği bırak. Baltayı fena taşa vurdun, kurduğun plan da elinde patladı. Sinirle güzel saçmaladın."

TWEETİ SİLDİ

Yalçın, Sancar'ın yanıtının ardından tweetini sildi. Sancar, bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Niye siliyorsun tweetini? Sen benim kendi halinde emeği ile hayatını kazanan, ayakta duran ve kendi liyakati ile işe giren eşimi yazına meze edecek kadar pisliksin."