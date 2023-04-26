Ne sağlık giderlerini ne maaşları ödeyebilir: 'SGK iflas edecek noktaya geldi'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokraside görev aldığı dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) batırdığını iddia eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendi iktidarı döneminde geçmişte eleştirdiği ve "seçim konuşması" olarak kullandığı her şeyi yaşadı.

Ekonomim yazarı Ömer Faruk Çolak, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) iflas edecek noktaya geldiğini yazdı.

Çolak, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ABD'deki enflasyon ve işsizlik verilerini hatırlatarak Türkiye'nin bu konularda diğer ülkelerden olumsuz ayrıştığını vurguladı. Çolak, sonrasında konuyu EYT'ye getirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun en bariz örneği merkezi yönetim bütçesinin yönetilemez hale gelmesi. Bütçe, Mart ayında 47,2 milyar, Ocak-Mart döneminde ise 250 milyar TL açık verdi. Bütçe açığına kaynaklık eden en önemli kalem de KİT ve SGK zararlarını da kapsayan cari transferler oldu. Cari transferin bütçe harcamaları içindeki payı Mart ayında yüzde 37,3, Ocak-Mart döneminde yüzde 44,5’e ulaştı.

SGK şu anda hükümet borç bulup aktarma yapmaz ise ne sağlık giderlerini ödeyebilir ne de emekli maaşı verebilir. SGK iflas edecek noktaya gelmiş iken, hala Suriyeli kardeşlerimiz sohbeti yapmanın akla uygun bir açıklaması da yok. Hal böyle iken kamu bankalarını sürekli kayrılmış sektörlere negatif faizle kredi pompalayan kurumlara dönüştürmek, halen göreli olarak sağlam duran bankacılık sektörünü de krize sokabilir."

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