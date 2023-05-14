Erdoğan'dan 17:00 açıklaması: Sonuçlar kesinleşinceye kadar...

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam” dedi.

Son Güncelleme:
Erdoğan'dan 17:00 açıklaması: Sonuçlar kesinleşinceye kadar...

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, 17:00 itibarıyla biten oy kullanma işlemleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam” dedi.

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim AKP Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın 100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın
Sandıkta skandal: Berat Albayrak hakkında tutanak tutuldu Berat Albayrak hakkında tutanak tutuldu
Depremde kaybolan kimliğini çıkarttı, sandığa koştu Depremde kaybolan kimliğini çıkarttı, sandığa koştu
Oy verme saati bittiği halde sıra bekleyen seçmenler oy kullanacak mı? Oy verme saati bittiği halde sıra bekleyen seçmenler oy kullanacak mı?
Kiraz saplarındaki şifa! Çöp diye atıyorsanız artık atmayacaksınız Kiraz saplarındaki şifa! Çöp diye atıyorsanız artık atmayacaksınız
Millet oyunu kullandı: Meclis'teki sandalye dağılımı nasıl şekillenecek? Meclis'teki sandalye dağılımı nasıl şekillenecek?
ÇOK OKUNANLAR
Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız
Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız? Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?
Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış
Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film
Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü?