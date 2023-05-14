Erdoğan'dan 17:00 açıklaması: Sonuçlar kesinleşinceye kadar...

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, 17:00 itibarıyla biten oy kullanma işlemleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam” dedi.