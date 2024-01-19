Nüfus yoğunluğu 5 ilden büyük: Türkiye’nin en büyük mahallesi için 24 aday yarışacak

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi, 149 bin 194 kişi nüfusuyla yoğunluk olarak 5 ilden büyük.

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Nüfus yoğunluğu 5 ilden büyük: Türkiye’nin en büyük mahallesi için 24 aday yarışacak

Yerel seçimler yaklaşırken muhtar adayları da seçim kampanyalarına başladı. Muhtarlık seçimlerinin en çekişmeli geçeceği yerlerden biri ise Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi olacak.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi, 149 bin 194 kişi nüfusuyla yoğunluk olarak 5 ilden büyük. 24 muhtar adayı mahalleyi yönetmek için yarışıyor.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi, 149 bin 194 kişi nüfusuyla Türkiye’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi ünvanına sahip. Mahalle; Türkiye İstatistik (TÜİK) Kurumu verilerine göre 84 bin 241 nüfuslu Bayburt’u, 84 bin 366 nüfuslu Tunceli’yi, 92 bin 481 nüfuslu Ardahan’ı, 144 bin 544 nüfuslu Gümüşhane’yi ve 147 bin 919 nüfuslu Kilis’i geride bırakıyor.

Şimdiye kadar 24 muhtarın talip olduğu mahallede adaylardan biri olan Orhan Sarı, Bağcılar Mahallesi’nin nüfusuyla 5 ilden büyük olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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