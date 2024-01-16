Yerel seçim öncesi seçmenler dikkat: Yarın son!

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvuru tarihi yarın sona erecek.

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Yerel seçim öncesi seçmenler dikkat: Yarın son!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvuru tarihinin yarın sona ereceğini hatırlattı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın, yatağa bağımlı hastalara seyyar sandıkta oy kullanma imkanı sağladığını belirtti.

SON GÜN 17 OCAK (YARIN)

Bunun için öncelikle hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanların seçmen olup olmadığını e-Devlet üzerinden veya http://ysk.gov.tr adresinden kontrol etmesi gerektiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

Yerel seçim öncesi seçmenler dikkat: Yarın son! - Resim : 1

"Yatağa bağımlı kişi seçmense http://ysk.gov.tr adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek Seyyar Sandık Talep Formu alınmalıdır. Bu formla birlikte, 'engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu' veya 'hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu' ibaresinin yer aldığı sağlık raporuyla form, ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna gönderilmek üzere muhtarlığa teslim edilmelidir. İşlemler için son gün 17 Ocak."

Kaynak: Gerçek Gündem

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2024 Yerel Seçimleri
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